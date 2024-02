Biden se je srečal z vdovo in s hčerko Alekseja Navalnega

Biden je izrazil občudovanje poguma Navalnega in njegove dediščine boja proti korupciji ter za demokratično Rusijo. Navalni je bil "človek neverjetnega poguma", njegova vdova in njuna hčerka, ki študira na univerzi Stanford v Kaliforniji, pa to nadaljujeta, je dejal.

Predsednik je poudaril, da bodo ljudje po vsej Rusiji in svetu žalovali za Navalnim in se borili za svobodo, demokracijo in človekove pravice. Potrdil je, da bo njegova vlada objavila nove obsežne sankcije proti Rusiji kot odgovor na smrt Navalnega, zatiranje opozicije ter brutalno in nezakonito vojno v Ukrajini.

Foto: Reuters

Mati se bori, da bi ji oblasti izročile sinovo truplo

Bela hiša je pred tem izrazila podporo materi umrlega 47-letnika, ki se bori, da bi ji oblasti izročile njegovo truplo, da bi ga lahko dostojno pokopala. Ruske oblasti od nje zahtevajo, da privoli v zaseben pogreb, sicer trupla ne bodo izročili, je Ljudmila Navalna izjavila v videoposnetku, naslovljenem na ruskega predsednika Vladimirja Putina.

"Izsiljujejo me, postavljajo pogoje, kje, kdaj in kako naj pokopljejo Alekseja. To je nezakonito. Želijo me odpeljati na rob pokopališča k svežemu grobu in reči: Tukaj leži vaš sin. Temu nasprotujem. Želim, da bi tisti, ki jim je Aleksej drag, vsi, za katere je njegova smrt postala osebna tragedija, imeli možnost, da se od njega poslovijo," je sporočila.

"Rusi ji morajo vrniti sina," je v četrtek novinarjem dejal tiskovni predstavnik ameriškega Sveta za nacionalno varnost John Kirby.