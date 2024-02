ZDA vložile obtožnice proti ruskim oligarhom #vŽivo

ZDA so v četrtek tik pred drugo obletnico napada na Ukrajino vložile obtožnice proti več ruskim oligarhom, ki podpirajo režim predsednika Vladimirja Putina, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Washington je obenem napovedal nove sankcije proti Rusiji zaradi vojne in smrti opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega.

6.58 Biden se je srečal z vdovo in hčerko Alekseja Navalnega

Ameriški predsednik Joe Biden se je v četrtek med obiskom v San Franciscu srečal z vdovo ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, Julijo Navalno, in hčerko Dašo ter jima izrekel iskreno sožalje, je sporočila Bela hiša. Navalni je minuli petek umrl v zaporu na skrajnem severu Rusije, družina pa trdi, da je bil zastrupljen.

6.40 ZDA vložile obtožnice proti ruskim oligarhom

ZDA so v četrtek tik pred drugo obletnico napada na Ukrajino vložile obtožnice proti več ruskim oligarhom, ki podpirajo režim predsednika Vladimirja Putina, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Washington je obenem napovedal nove sankcije proti Rusiji zaradi vojne in smrti opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega.

"Pravosodno ministrstvo je bolj kot kdaj koli prej zavezano k prekinitvi toka nezakonitih sredstev, ki poganjajo vojno Vladimirja Putina, in kaznovanju tistih, ki jo še naprej omogočajo," je dejal pravosodni minister Merrick Garland.

Na zveznem sodišču v New Yorku so predsednika ruske državne banke Andreja Kostina obtožili sodelovanja v shemi za izogibanje sankcijam in pranje denarja v zvezi z dvema jahtama, ki sta skupaj vredni več kot 135 milijonov dolarjev, je sporočilo pravosodno ministrstvo. Proti Kostinu so bile uvedene sankcije že leta 2018, sedaj pa je obtožen tudi sodelovanja v shemi za izogibanje sankcijam v zvezi z luksuzno hišo v Koloradu, ki jo je leta 2010 kupil za 13,5 milijona dolarjev. Zaradi sodelovanja s Kostinom so v ZDA v četrtek aretirali dva Američana, 67-letni Kostin pa je na varnem v Rusiji.

Ministrstvo za pravosodje je objavilo tudi obtožnico zoper 38-letnega proruskega oligarha Sergeja Vitaljeviča Kurčenka, ki živi v Rusiji. Zanj veljajo sankcije že od leta 2015, sedaj pa je obtožen še pranja denarja in uporabe navideznih podjetij za prodajo kovinskih izdelkov v vrednosti več kot 330 milijonov dolarjev v ZDA.

52-letni Vladislav Osipov je obtožen bančnih goljufij v zvezi z upravljanjem jahte ruskega oligarha Viktorja Vekselberga. Osipov živi v Švici in ministrstvo je za njim razpisalo tiralico v vrednosti milijon dolarjev.

Garlandova namestnica Lisa Monaco je dejala, da je operacija, usmerjena proti podpornikom ruske vojne v Ukrajini, omejila, zasegla ali odvzela premoženje v skupni vrednosti skoraj 700 milijonov dolarjev, zaradi kršenja sankcij pa je bilo aretiranih več kot 70 ljudi.

6.20 V ZN razprave pred drugo obletnico ruske invazije o Ukrajini

Varnostni svet ZN bo danes pred drugo obletnico ruske invazije na Ukrajino znova razpravljal o tej trajajoči vojni. Na to temo bo razpravljala tudi Generalna skupščina ZN. Slovenijo bo v New Yorku zastopala zunanja ministrica Tanja Fajon.

Varnostni svet ZN zaradi ruskega veta ne more sprejeti sklepov glede Ukrajine, lahko pa ohranja pritisk na Moskvo z javnimi zasedanji.

Vendar pa je vojna v Gazi pošteno premešala diplomatske karte v New Yorku in Rusija si, kot poudarjajo diplomatski viri, z nenehnimi ostrimi kritikami ameriške politike prizadeva ukrajinsko vojno potisniti v ozadje.

Letos je sicer potekalo že najmanj pet zasedanj ali sestankov Varnostnega sveta na temo Ukrajine. Tri izmed njih je zahtevala Rusija.

Ob nezmožnosti ukrepanja Varnostnega sveta je Generalna skupščina ZN leta 2022 in lani sprejela resoluciji, ki zahtevata umik Rusije iz Ukrajine. Na to temo bodo države razpravljale tudi danes. Kot so pojasnili na slovenskem zunanjem ministrstvu, gre za letno razpravo o stanju na zasedenih ukrajinskih ozemljih.

Ob drugi obletnici ruskega napada bo medtem danes v Mladiki potekala tudi kratka prireditev za diplomatski zbor v Sloveniji, ki ga bosta osebno nagovorila predsednica republike Nataša Pirc Musar in ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Andrij Taran, iz ZDA pa se bo prek video povezave oglasila tudi Fajonova.