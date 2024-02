15 ukrajinskih sirot med dvema ognjema #vŽivo

Usoda 15 ukrajinskih otrok sirot, ki so maja 2022 iz Luganske sirotišnice prišli v Slovenijo in so nastanjeni v Slavini pri Postojni, ostaja nejasna. Ukrajinske oblasti želijo, da se otroci vrnejo, medtem ko mnogi pri nas menijo, da bi bilo bolje, da ostanejo, vsaj dokler ne bodo posvojeni. Za zdaj se zdi bolj verjeten njihov odhod, čeprav naj bi imeli pri nas, v primerjavi s sirotišnico v Ukrajini, mnogo boljše življenjske pogoje.

Pomembnejši poudarki dneva:



12.47 Nejasna usoda 15 ukrajinskih otrok, ki so nastanjeni v Sloveniji

12.35 Na vidiku nov sveženj sankcij EU zoper Rusijo

12.47 Nejasna usoda 15 ukrajinskih otrok, ki so nastanjeni v Sloveniji

20 ukrajinskih sirot, starih od enega do sedmih let, je Slovenija sprejela maja 2022. Skupaj z njimi je k nam prišlo tudi 18 spremljevalcev. Pet otrok se je zaradi posvojite in drugih razlogov že vrnilo v Ukrajino, preostali bivajo v Slavini pri Postojni.

Zdaj si njihova predstojnica, ki je tudi njihova skrbnica, ter Luganske oblasti želijo, da bi se sirote vrnile v Ukrajino, čemur pa nasprotujejo ljudje, vpleteni v projekt, med drugim Cvetka Kernel, ki kot prostovoljka skrbi za njihovo nastanitev pri nas.

Kot je povedala, imajo otroci pri nas ustrezno oskrbo in podporo ter zdravo, varno in prijetno bivanjsko okolje. Vsi lepo govorijo slovensko, hodijo v vrtec, šolo, imajo dostop do specialističnih, razvojnih ambulant. "Če jih bodo vrnili, jih bodo znova zaprli v institucijo, kjer bodo imeli zgolj osnovno medicinsko oskrbo, nihče pa se ne bo ukvarjal z njihovim celovitim razvojem. Tam bodo zaprti v hiši in bodo šli ven samo, ko bodo zamenjali ustanovo ali pa odšli v posvojiteljsko družino," je povedala.

Zato si želi, da otroci v Sloveniji ostanejo, v Ukrajino pa odidejo zgolj, če bi šli neposredno k posvojiteljem, ki bi lahko njihov potenciali razvijali. A za zadnje je po njenih besedah za zdaj bolj malo upanja. "Skoraj zagotovo je, da se bodo morali otroci do poletja vrniti. V regiji Zakarpatje so namreč v sirotišnico preuredili neko prazno hišo, v katero jih nameravajo nastaniti," je povedala.

Z vrnitvijo otrok se ne strinja niti Sandi Curk, ki ga je Evropski parlament zaradi pomoči ukrajinskim sirotam in beguncem razglasil za državljana Evrope 2023. Nerazumljivo se mu zdi, da se kljub mednarodni konvenciji o zaščiti otrok te iz varne cone vrača v državo, kjer je vojna. Ob tem opozarja, da se za vrnitev ukrajinskih sirot zavzema zgolj njihova predstojnica, "kar je sicer njena legitimna pravica, a legitimno pravico, da ostanejo, imajo tudi otroci", je povedal.

Foto: Guliverimage/Reuters Na uradu vlade za oskrbo in integracijo migrantov pravijo, da so kmalu zatem, ko jih je predstojnica obvestila, da se bodo otroci vrnili v Ukrajino, pripravili medresorski sestanek, ki so se ga udeležili tudi predstavniki Ukrajine. Na njem so predstavili argumente, zakaj bi bilo dobro, da otroci ostanejo v Sloveniji v trenutni obliki namestitve. "Predstavniki Ukrajine naj bi sporočili svoje stališče glede vračanja, a odgovora še nismo prejeli," so navedli za STA.

Na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je tudi vključeno v primer, pa glede možnosti, da bi ukrajinske sirote posvojili slovenski državljani, opozarjajo na poziv predsednika ukrajinske vlade marca 2022, namenjen državam, v katere so bili zaradi vojne evakuirani ukrajinski otroci. Iz njega "med drugim izhaja, da to, da bi tujci v času vojne posvojili ukrajinske državljane, ni dopustno". "Tudi sicer je pravilo pri mednarodnih posvojitvah, da pogoje za posvojitev in s tem odločitev, ali se bo posvojitev sploh izvedla, določi matična država otroka," so navedli.

12.35 Na vidiku nov sveženj sankcij EU zoper Rusijo

Države članice EU so se nekaj dni pred drugo obletnico ruske invazije na Ukrajino dogovorile o novih sankcijah proti Rusiji. Podrobnosti še niso znane, so pa na seznam sankcioniranih dodali skoraj 200 posameznikov in pravnih oseb.

"Imamo dogovor o 13. svežnju sankcij," je na družbenem omrežju X zapisal visoki zunanjepolitični predstavnik Josep Borrell.

Dodal je, da na seznam sankcioniranih, za katere velja prepoved vstopa in zamrznitev premoženja v EU, dodajajo skoraj 200 posameznikov in pravnih oseb. Tako jih bo vse skupaj sankcioniranih več kot dva tisoč.

"S tem paketom sprejemamo nadaljnje ukrepe proti vpletenim v izogibanje sankcijam ter obrambnemu in vojaškemu sektorju," je pojasnil.

Več podrobnosti bo predvidoma znanih v prihodnjih dneh, ko bodo članice nove sankcije še uradno potrdile po pisnem postopku.

Predlog sankcij, ki ga je pred potrditvijo pridobila francoska tiskovna agencija AFP, je med drugim vključeval omejitev poslovanja s tremi podjetji s celinske Kitajske. Poleg tega bi v skladu s predlogom na seznam sankcioniranih dodali severnokorejskega obrambnega ministra zaradi dobave raket Moskvi.

"S tem paketom sprejemamo nadaljnje ukrepe proti vpletenim v izogibanje sankcijam ter obrambnemu in vojaškemu sektorju," je pojasnil Josep Borrell. Foto: Reuters "Pozdravljam dogovor o 13. svežnju sankcij proti Rusiji. Še naprej moramo slabiti Putinov vojaški stroj," je ob dogovoru na omrežju X zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Dodala je, da EU z novimi sankcijami dodatno omejuje ruski dostop do dronov.

EU bo tako še pred drugo obletnico ruske invazije na Ukrajino, ki bo v soboto, uvedla že 13. sveženj sankcij proti Moskvi. Zadnjega, ki je med drugim vključeval prepoved uvoza ruskih diamantov, so članice potrdile sredi decembra lani.

Med ključnimi ukrepi, sprejetimi od začetka ruske agresije, je embargo na uvoz večine ruske nafte v EU, pri čemer je Unija skupaj s partnericami v skupini G7 uvedla tudi cenovno kapico za nafto, ki jo Rusija izvaža v tretje države. Ukrepi iz prejšnjih svežnjev pa vključujejo še prepoved uvoza in izvoza blaga, sektorske gospodarske sankcije in izključitev ruskih bank iz sistema Swift.