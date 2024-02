Truplo Navalnega so ruske oblasti le izročile njegovi materi

Več kot teden dni po smrti ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega v zaporniški koloniji so njegovo truplo vendarle izročili materi Ljudmili Navalni, je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila tiskovna predstavnica politika Kira Jarmiš. Kdaj bo potekal pogreb, za zdaj še ni znano.

"Telo Alekseja Navalnega je bilo predano njegovi materi. Hvala vsem, ki ste to zahtevali skupaj z nami," je na omrežju X zapisala Jarmiševa.

Navalni je umrl prejšnji teden med prestajanjem 19-letne kazni v zaporu na skrajnem severu Rusije. Vzrok njegove smrti uradno še ni znan. Številne zahodne države pa odgovornost za njegovo smrt pripisujejo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

Družina in podporniki Navalnega so že več dni pozivali Moskvo, naj jim izroči truplo, da bi ga lahko pokopali. Ljudmila Navalna pa je v četrtek tudi sporočila, da so ji oblasti dovolile videti sinove posmrtne ostanke, a ji ga niso izročile. Ob tem jih je obtožila, da jo poskušajo prisiliti, naj sina pokoplje na skrivaj.