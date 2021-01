Začetek sojenja Navalnemu so preložili

Odvetnica Olga Mihajlova je za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnila, da so začetek sojenja preložili, saj je Aleksej Navalni trenutno še v karanteni, potem ko se je vrnil iz Nemčije in so ga v domovini priprli. Sodišče je namreč odločilo, da mora biti Navalni prisoten na sojenju. To podpirajo tudi njegovi podporniki, je po navedbah STA dodala Mihajlova.

Navalni je v Rusiji znova v zaporu od nedelje, ko se je po petih mesecih vrnil v domovino iz Nemčije, kjer se je zdravil in okreval po zastrupitvi z živčnim strupom novičok v Rusiji avgusta lani.

Zaprli so ga, ker naj bi kršil pogojno zaporno kazen iz leta 2014. Sodišče mu je v ponedeljek odredilo 30-dnevni pripor do 15. februarja. Prvih 14 dni mora sicer prestati še v karanteni.

Navalni obtožen, da je diskreditiral čast in dostojanstvo veterana

Sojenje glede klevetanja, ki bi se moralo začeti danes, pa je ločen primer, ki ga je poleti zagnal preiskovalni odbor. Navalnega so obtožili, da je diskreditiral čast in dostojanstvo veterana. Opozicijski voditelj je namreč veterana in več drugih, ki so nastopili v provladnem videu, na Twitterju označil za sramoto države in izdajalce.

Promocijski video je spodbujal spremembe ustave, ki so jih sprejeli lansko poletje in predsedniku Vladimirju Putinu omogočajo, da ostane na oblasti do leta 2036.