Ameriško sodišče ruskega hekerja obsodilo na 12 let zapora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zvezno sodišče na Manhattnu je v četrtek 37-letnemu ruskemu hekerju Andreju Tjurinu izreklo kazen 12 let zapora zaradi vdora v informacijske sisteme ameriških finančnih ustanov in kraje informacij. Tjurin je septembra 2019 med drugim priznal, da je ukradel osebne podatke 80 milijonov strank banke JP Morgan Chase.

Tjurin je od leta 2012 do leta 2015 ukradel osebne podatke več kot sto milijonov ameriških potrošnikov iz podatkovnih baz finančnih ustanov in finančnih medijev, kot je Wall Street Journal, navaja STA.

Zaslužil naj bi 19 milijonov dolarjev

Operacije je vodil iz svojega stanovanja v Moskvi in po trditvah tožilstva s krajami ter prodajo informacij po vsem svetu zaslužil 19 milijonov dolarjev. Njegov odvetnik je vztrajal, da je bilo zaslužka le za pet milijonov dolarjev, poroča STA.

Ujeli so ga s pomočjo Gruzije

Američani so ga ujeli s pomočjo Gruzije, kjer so ga aretirali in septembra 2018 izročili ZDA. Po odsluženi kazni v ZDA ga nameravajo izgnati v Rusijo.