Avstrija: Rusko in kitajsko cepivo lahko proizvajamo pri nas

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijski kancler Sebastian Kurz je dejal, da bi v Avstriji lahko omogočili proizvodnjo cepiva proti novemu koronavirusu iz Rusije in Kitajske. Pogoj za to je, da je cepivo pred tem odobreno za uporabo v Evropski uniji. Kurz je tudi okrcal Evropsko agencijo za zdravila zaradi počasnosti pri odobritvi cepiv.

Po odobritvi uporabe v Evropi bi "Avstrija zagotovo poskusila zagotoviti proizvodne zmogljivosti za rusko in kitajsko cepivo pri ustreznih domačih podjetjih", je za izdajo nemškega časnika Welt am Sonntag dejal Kurz. Gre za to, da se kar najhitreje pridobi veliko varnega cepiva, je dodal po navajanju STA.

Tudi sam bi se cepil z ruskim ali kitajskim cepivom

Na vprašanje, ali bi se tudi sam cepil z ruskim cepivom sputnik V oziroma kitajskim cepivom, je Kurz odgovoril pritrdilno. "Pri cepivih gre zgolj za učinkovitost, varnost in hitro dostopnost, ne pa za geopolitične spopade," je ob tem pojasnil.

Okrcal Evropsko agencijo za zdravila

Odgovornost za trenutno neoptimalno oskrbo državljanov EU s cepivom proti novemu koronavirusu je kancler pripisal predvsem težavam v dobavi in "hitrosti odobritve". Po njegovem je "problematično, kako birokratsko in počasi pri odobritvi cepiv dela Evropska agencija za zdravila". Odobritve cepiv zunaj EU se po njegovem dogajajo veliko hitreje, še piše STA.

Pričakuje bolj sproščeno poletje

Kurz to poletje, zahvaljujoč cepljenju, pričakuje bistveno sproščanje ukrepov. V Avstriji se bodo lahko ljudje v večini vrnili nazaj v normalno življenje, je prepričan. Avstrija, kjer so zaradi pandemije novega koronavirusa razglasili že tretjo ustavitev javnega življenja, s ponedeljkom sprošča nekatere omejitve. Ob strogih higienskih ukrepih bodo med drugim znova odprli trgovine, frizerske salone in muzeje, piše STA.