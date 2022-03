Janša: To cenijo tudi v državah, ki lahko Ukrajini pošljejo orožje #video

"Slovenija Ukrajini ne more pomagati z lovci in težkim orožjem, kot lahko pomagajo nekatere druge države. Lahko pa pomaga s predlogi, iniciativami in potezami, kot je bil obisk v Kijevu." Tako predsednik vlade opisuje odločitev za obisk na vojnem območju, ki odmeva pri nas in po svetu. Ta korak treh predsednikov vlad je bil sicer deležen veliko pohval in tudi kritik, predvsem domačih.

Predsednik vlade Janez Janša po obisku v Kijevu poudarja, da to potezo cenijo tudi tisti tuji politični kolegi, ki za razliko od Slovenije v Ukrajino lahko pošljejo vojaško pomoč.

"Vsi so bili povabljeni, tako da nihče ne more reči, da je kdo kogarkoli izključil, in roko na srce, to ni bil zadnji obisk. Tudi drugi kolegi iz evropskega sveta bodo šli tja, predstojniki evropskih institucij, tako da je bilo to zgolj prebijanje ledu," je dejal predsednik.

Pa bo Slovenija zaradi tega obiska bolj prepoznavna? "Zagotovo je Slovenija zaradi takšnih potez bolj prepoznavna," je povedal Janša, ob tem pa dodal, da če si bolj prepoznaven, potem lahko tudi lažje uresničuješ nekatere interese, kjer potrebuješ mednarodno podporo.

Premierji so šli v Ukrajino z osnutkom

Seveda pa to ni bil glavni motiv obiska. "Glavni motiv tega obiska je bil povedati Ukrajincem, da jih nismo odpisali," je dejal Janša, ki je skupaj s poljskim in češkim kolegom v Ukrajino prinesel tudi zelo ambiciozen osnutek načrta Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj za obnovo Ukrajine po vojni.

"To ni bilo samo sporočilo, da so najbogatejše države na svetu pripravljene finančno pomagati Ukrajini. To je bilo predvsem sporočilo, da verjamemo, da bodo ubranili, da bodo preživeli, ker če tega ne verjameš, ne delaš načrtov za obnovo," je bil jasen premier.

V Ukrajini so se jih razveselili, doma deležen kritik

Ob tem pa poudarja, da je bil njihov obisk v teh za Ukrajino težkih časih dobro sprejet. Po besedah Janše je predsednik Zelenski rekel, da so se počutili zelo osamljeno in da je bilo to nekaj najtežjega. "Poleg tega vidiš, da nihče drug ne verjame, da boš sploh obstal. Pozivajo te, da pobegneš iz države. To je težka situacija, ki smo jo začeli s tem obiskom reševati."

Predsednik vlade upa, da se bo vojna čim prej zaključila. "Če bomo ali če bodo vsi tisti, ki lahko kaj storijo, res storili to, kar lahko, potem se vojna lahko hitro konča, in tudi prvi obrisi nekega trajnega mirovnega načrta so že na mizi."

Kljub temu je bilo, predvsem v Sloveniji, na račun odhoda predsednika vlade Janeza Janše v Kijev slišati kar nekaj kritik, predvsem zaradi varnostnega vidika obiska in nabiranja političnih točk v predvolilnem času.

Novi obrazi lahko sežejo tako daleč, kot jim to dovolijo razdrobljene levičarske stranke

Malo več kot mesec dni pred volitvami je predsednik vlade spregovoril tudi o stranki Gibanje Svoboda Roberta Goloba, za katero javnomnenjske ankete kažejo, da bo na državnozborskih volitvah največji konkurent Janševi stranki SDS. Vsaj zaenkrat je Gibanje Svoboda zavito v tišino: program stranke je javnosti še prikrit, za parlamentarne volitve pa so predstavili le nekaj kandidatov. To naj bi se sicer spremenilo že jutri, ko bo stranka oboje predstavila na volilni konvenciji.

"Vsi novi obrazi, ki jih običajno lansirajo tik pred volitvami in ki se pojavijo kot nekdo, ki mu ni možno nič očitati, lahko sežejo tako daleč, kot jim razdrobljene levičarske stranke pustijo prostora. Manj ko so oni nesposobni predstavljati neko alternativo, več je tega prostora za nek nov obraz," je za konec povedal premier.