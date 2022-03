Levica vabi na neprijavljen kolesarski protest s Kučanom

Stranka Levica je svojim privržencem poslala vabilo na današnji protivladni kolesarski protest, na katerem bosta osrednja govornika nekdanji predsednik republike Milan Kučan in Matjaž Hanžek, nekdanji varuh človekovih pravic in nekdanji predsednik stranke TRS, ene od predhodnic današnje Levice. "Shod doslej ni bil prijavljen na policijskih postajah ali upravnih enotah, kot to določa zakon o javnih zbiranjih. Za udeležence shoda to pomeni, da organizator ni poskrbel za varnostne ukrepe," poudarja policija.

"Vse, ki se bodo shoda udeležili, pozivamo, naj pravico do mirnega javnega zbiranja in izražanja stališč uveljavljajo mirno in strpno, v dobrobit vseh, ki se v tistem času nahajajo na tem prostoru. Predvsem naj upoštevajo navodila in ukaze policistov, ki se nanašajo na zagotavljanje javnega reda," so nam sporočili s policije in dodali:

"Pozivamo tudi, naj morebitni udeleženci ne ovirajo in ogrožajo javnega prometa. Med drugim se je treba zavedati, da cestne povezave pogosto uporabljajo intervencijske službe in bi bilo zaradi tega lahko ogroženo tudi življenje ljudi. Ob morebitni zaznavi kaznivih ravnanj, napadov na policiste, ogrožanja življenja ljudi in premoženja pozivamo vse udeležence shodov, da dejanja in storilce naznanijo policistom."

Policisti bodo preprečevali ogrožanje ljudi in premoženja

"Shod doslej ni bil prijavljen na policijskih postajah ali upravnih enotah, kot to določa zakon o javnih zbiranjih. Za udeležence shoda to pomeni, da organizator ni poskrbel za varnostne ukrepe, ni organiziral rediteljske službe, ni priskrbel dovoljenja za zapore cest, ni seznanil javnosti s programom ipd. V skladu z zakonom v takšnih primerih za red skrbijo policisti, ki bodo s pozivanjem in usmerjanjem udeležencev shoda preprečevali ogrožanje ljudi in premoženja, vzdrževali javni red in mir ter zagotavljali varnost cestnega prometa. Policija bo ves čas spremljala dogajanje na mestu, kjer bo potekal javni shod, in ukrepe prilagajala trenutnim varnostnim razmeram in tveganjem," je še zapisala policija.

Na protest vabi tudi Teja Jarc

Vabilo na protest je delila tudi predsednica sindikata Mladi plus Teja Jarc, ki je v javnosti najbolj znana po verbalnem napadu na predsednika vlade Janeza Janšo in notranjega ministra Aleša Hojsa na Kredarici.

Jutri bo prav poseben petek!

Že 100 tednov se borimo za demokracijo, vladavino prava in svobodo, jutri pa nas bosta nagovorila tudi slavnostna govorca in opozorila na pomen pravice do protestov! Pridružite se nam! ✊ Se vidimo ob 19h na Trgu republike! pic.twitter.com/UsOcdb8Gk1 — Tea Jarc (@TeaJarc) March 17, 2022



Petkovi protestniki so v preteklosti dvignili veliko prahu, saj so bili protesti neprijavljeni, pogosto so ovirali promet, v času epidemije covid-19 pa mnogi niso spoštovali veljavnih ukrepov.

Med drugim so v preteklosti sedeže političnih strank polepili s pozivi, naj se politiki tudi z dejanji izrečejo o podpori neonacističnim gibanjem. Predsednik NSi Matej Tonin je na Twitterju zapisal, da smo podobne prizore leta 1930 spremljali v Nemčiji, ko so nacisti po ulicah z rumeno zvezdo označevali stavbe tistih, katerih "preteklih dejanj ne bomo pozabili".

Ukrajinci prijavili shod v Ljubljani

V začetku marca je sicer v Ljubljani potekal shod v podporo Ukrajini, ki pa je potekal mirno in je bil v nasprotju s petkovimi protesti prijavljen v skladu z vsemi pravili. Shod je organiziralo kulturno društvo Ljubljana - Kijev.

Foto: Ana Kovač Navzoče so nagovorili premier Janez Janša, obrambni minister Matej Tonin, minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Med govorniki sta bila tudi ukrajinski veleposlanik v Ljubljani Mihajlo F. Brodovič in predsednik društva Ljubljana - Kijev Jevgenij Gorešnik.