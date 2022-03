Ovaden pošiljatelj grozilnih pisem slovenskim politikom

"Sem šokiran. Tega nisem pričakoval. Lahko da je še eden od podtaknjencev v stranko. Kot je bil Zoran Stevanović. Nekatere odkrijemo prej, druge pozneje," je 2. februarja za Siol.net neuradne informacije, da je policija ugotovila, kdo bi lahko bil pošiljatelj grozilnih pisem, ki jih je prejelo več vidnih slovenskih politikov in članov vlade. Kot danes poroča STA, je policija neznano osebo tudi ovadila zaradi groženj.

Glede na poročanje medijev (sem v tujini) lahko le čestitam @policija_si za odlično opravljeno delo pri preiskavi in kot kaže, tudi odkritju storilca pošiljanja pisemskih pišiljk z naboji.Nov dokaz,da v nasprotju z natolcevanjem opozicije in medijev,dela strokovno in nepolitično. — Aleš Hojs (@aleshojs) February 2, 2022

Častni član, ki je deloval proti načelom sindikata

Goznikar je bil nekoč častni član Sindikata policistov Slovenije zaradi sodelovanja pri njegovi ustanovitvi, ko je sindikat še vodil Zoran Petrovič.

Zaradi delovanja v nasprotju s temeljnimi načeli ter škodovanja ugledu in interesom sindikata so Goznikarja leta 2017 iz sindikata izključili, je za naš portal potrdil Kristjan Mlekuš, aktualni predsednik Sindikata policistov Slovenije. "Mi smo zgodbo z njim takrat končali. Je pa precej nenavadno, da je bil član sindikata, saj nikoli ni bil policist," je še komentiral Mlekuš.

Grožnje tudi Janši in Toninu

Oktobra lani so bile prestrežene pisemske pošiljke, ki so vsebovale nazorne grožnje z nasiljem in naboje za strelno orožje. Med drugim so jih prejeli predsednik vlade Janez Janša, podpredsednik vlade Matej Tonin, poslanec stranke DeSUS Robert Polnar in prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti.

Kaže, da je več poslancev in ministrov ter drugih (tudi jaz), prejelo grozilo pismo iz Vranskega. KD grožnje se sicer po novem preganja po uradni dolžnosti, vendar morate kljub temu to prijaviti policiji in izročiti tako pismo. pic.twitter.com/OCGtAdCFnQ — dr. Vinko Gorenak (@drVinkoGorenak) January 15, 2022

Predsednik vlade je v kuverti med drugim prejel fotografijo sebe z narisano tarčo, neznani pošiljatelj ali pošiljatelji pa so tarče narisali tudi na fotografijo njegove družine. Nad fotografijo sta bila pripis z grožnjo s smrtjo in opozorilo, da "ekipe čakajo na komando".

Neznani pošiljatelj (oziroma pošiljatelji) s smrtjo sicer ni grozil le prejemnikoma pošiljk, temveč tudi vsem podpornikom zdajšnje vlade.

V januarju je medtem več poslancev in politikov predvsem iz vrst največje koalicijske stranke na domače naslove prejelo kuverte z napisom "Vemo, kje živite", sestavljenim iz izrezanih časopisnih črk. Na kuvertah je bil žig pošte Vransko.