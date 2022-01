Več politikov na dom prejelo grozilno pismo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Več slovenskih politikov, predvsem iz vrst stranke SDS, je po pošti prejelo pismo s svarilom "Vemo, kje živite" ter risbo vislic in naboja. Vsa pisma nosijo žig pošte Vransko. Nekateri prejemniki so dogodek že prijavili policiji.

Po poročanju portala N1 so takšna pisma prispela na domače naslove ministra za finance Andreja Širclja, državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Vinka Gorenaka in poslancev Mojce Škrinjar, Karmen Furman, Tomaža Lisca, Jožeta Tanka, Janeza Moškriča (vsi SDS), Gregorja Periča (Konkretno) in Zmaga Jelinčiča (SNS).

Gorenak je včeraj na Twitterju potrdil, da je tudi sam prejel grozilno pismo.

Kaže, da je več poslancev in ministrov ter drugih (tudi jaz), prejelo grozilo pismo iz Vranskega. KD grožnje se sicer po novem preganja po uradni dolžnosti, vendar morate kljub temu to prijaviti policiji in izročiti tako pismo. pic.twitter.com/OCGtAdCFnQ — dr. Vinko Gorenak (@drVinkoGorenak) January 15, 2022

Portal e-maribor poroča, da sta grozilno pismo prejela tudi poslanca SDS Leon Merjasec in Marijan Pojbič.

Zorčiča ne čudi, da prihaja do tovrstnih dejanj

Predsednik DZ Igor Zorčič je za N1 obsodil vsakršne grožnje komurkoli. Izrazil je prepričanje, da bodo organi pregona naredili vse, da storilce najdejo. "Ozračje je pregreto, nivo politične komunikacije je nižji kot kadarkoli, zato ne čudi, da prihaja do tovrstnih dejanj. Ko bomo dvignili nivo politične kulture, ko bodo državljani nagovorjeni spoštljivo, ko bo politika za vzgled, takrat bo tudi neprimernih pisem manj," je še dejal Zorčič.