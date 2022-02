Neuradno: znano je, kdo je politikom pošiljal grozilna pisma in naboje

Policija je izsledila pošiljatelja grozilnih pisem, ki jih je prejelo več vidnih slovenskih politikov in članov vlade, smo neuradno izvedeli na Siol.net. Kuverte z grožnjami politikom in njihovim družinskim članom, risbami vislic in naboji je prek poštnega nabiralnika na Trojanah pošiljal moški iz Celja. Pošiljatelj naj bi bil povezan z Združenjem policistov Slovenije, čeprav po naših informacijah ne gre za policista.

Oktobra lani so bile prestrežene pisemske pošiljke, ki so vsebovale nazorne grožnje z nasiljem in naboje za strelno orožje. Med drugim so jih prejeli predsednik vlade Janez Janša, podpredsednik vlade Matej Tonin, poslanec stranke DeSUS Robert Polnar in prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti.

Foto: Siol.net

Predsednik vlade je v kuverti med drugim prejel fotografijo sebe z narisano tarčo, neznani pošiljatelj ali pošiljatelji pa so tarče narisali tudi na fotografijo njegove družine. Nad fotografijo sta bila pripis z grožnjo s smrtjo in opozorilo, da "ekipe čakajo na komando".

Neznani pošiljatelj (oziroma pošiljatelji) s smrtjo sicer ni grozil le prejemnikoma pošiljk, temveč tudi vsem podpornikom aktualne vlade.

V januarju je medtem več poslancev in politikov predvsem iz vrst največje koalicijske stranke na domače naslove prejelo kuverte z napisom "Vemo, kje živite", sestavljenim iz izrezanih časopisnih črk. Na kuvertah je bil žig pošte Vransko.

Kaže, da je več poslancev in ministrov ter drugih (tudi jaz), prejelo grozilo pismo iz Vranskega. KD grožnje se sicer po novem preganja po uradni dolžnosti, vendar morate kljub temu to prijaviti policiji in izročiti tako pismo. pic.twitter.com/OCGtAdCFnQ — dr. Vinko Gorenak (@drVinkoGorenak) January 15, 2022

Pošiljatelj naj bi bil v obeh primerih ista oseba. Po naših podatkih gre za posameznika, ki bi lahko bil v preteklosti blizu Slovenski nacionalni stranki (SNS). Policijo smo prosili za dodatna pojasnila. Objavili jih bomo, ko jih prejmemo.