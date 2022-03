Janša za BBC: Če se Ukrajina odreče Natu, lahko to vpliva na Rusijo #video

Slovenski premier Janez Janša je v sredo v pogovoru za BBC World Service med drugim poudaril, da je pomembno, da tudi drugi voditelji držav obiščejo Ukrajino in ji izkažejo podporo ter da EU vrne predstavnika v Kijev. Po njegovih besedah so Ukrajini ponudili že veliko pomoči, težava pa je v tem, da vse ponudbe še niso bile izpolnjene. "Toda čas je bistvenega pomena. Zelo konkretno smo se pogovarjali o tem, kako povečati hitrost dostave," je dejal.

Janša je v pogovoru za BBC pojasnil še, da so ob torkovem obisku v Kijevu z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim razpravljali o resničnih vprašanjih, ne o teoretičnih. Med drugim o različnih sankcijah, vseh vrstah pomoči Ukrajini, humanitarni pomoči in pomoči beguncem, tehnični in tudi vojaški pomoči. "Pogovarjali smo se tudi o prihodnosti in mogočem okviru za trajen mirovni sporazum," je povedal.

Na vprašanje, ali bi se morala Ukrajina pridružiti EU, je pritrdil. "Če je Ukrajina pripravljena spremeniti ustavo, ker tako vstop v Nato kot v EU je v njihovi ustavi, in če so se pripravljeni odreči članstvu v Natu, potem je to nekaj, kar bo zelo vplivalo na Rusijo. Rusija namreč kot glavni razlog za invazijo na Ukrajino izpostavlja članstvo v Natu, in če je ukrajinsko vodstvo to pripravljeno spremeniti, potem Rusija ne bo več imela razlogov za invazijo," je še dejal.

Celoten pogovor si lahko ogledate tukaj.

Po mnenju Janše je zato treba sprejeti izziv ter se nehati pretvarjati, da so zdajšnje razmere normalne in da za vstop v eno od teh zvez potrebujemo leta in leta pogajanj. "To je strateška odločitev," je poudaril. Pojasnil je, da za Ukrajino članstvo v EU predstavlja varnost, ki je institucionalna, kar je treba spoštovati.

Predstavnik EU v Kijevu je nujen

Kot izredno pomembno je izpostavil, da tudi preostali voditelji držav obiščejo Ukrajino in ji izkažejo podporo. Kot je dejal, je bil prvi predlog, potem ko so se skupaj s poljskim in češkim predsednikom vlade vrnili s potovanja, da mora EU poslati svojega predstavnika nazaj v Kijev, da bo tam nekdo, ki jih lahko fizično zastopa.

Na novinarsko vprašanje, kako je deloval Zelenski, pa je Janša odgovoril, da je zelo utrujen, vendar pa ima hkrati ogromno energije. "Izžareva odločnost celotnega naroda, zato ga podpira več kot 90 odstotkov Ukrajincev," je dejal. Dodal je, da so ta teden govorili tudi z vsemi voditelji opozicije, ki vsi stojijo za njim in ga podpirajo.

Glede prihodnosti ruskega predsednika Vladimirja Putina je dejal, da če se bo pripravljen pogajati, bo lahko vplival na to, kaj se bo z njim zgodilo. "Z umikom ruskih vojaških enot bomo umaknili sankcije. Hitrejši ko bo umik, hitrejša bo odprava sankcij," je dodal.