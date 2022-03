Od kod srbska ljubezen do Putina? #intervju

V zadnjih dveh tednih iz Srbije prihajajo predvsem informacije o proruskih protestih, odporu predsednika države Aleksandra Vučića do obsodbe ruske invazije in zaslužkih srbskih podjetij, ki še vedno normalno poslujejo z Rusijo. Odgovore na vprašanja, kaj se pravzaprav dogaja v Srbiji, smo poiskali pri Milošu Damnjanoviću iz svetovalne družbe BIRN Consultancy.

Kdo je Miloš Damnjanović?

Miloš Damnjanović je del ekipe svetovalne družbe BIRN Consultancy s sedežem v Beogradu. BIRN Consultancy mednarodnim organizacijam in podjetjem pomaga "razmeti Balkan". Med drugim se osredotočajo na dogajanje na lokalnem političnem parketu in dogajanje v gospodarstvih Albanije, BiH, Srbije, Črne gore, Severne Makedonije in na Kosovu.

Damnjanović je doktoriral na Oxfordu v Veliki Britaniji iz področja procesov demokratizacije v Srbiji in na Hrvaškem v 90. letih preteklega stoletja. Do pred kratkim je bil tudi sodelavec ameriške nevladne organizacije Freedom House. Pol življenja je preživel v Srbiji, drugo polovico pa v Veliki Britaniji.

V zahodnih medijih se pogosto pojavljajo informacije o proruskih protestih v Beogradu. Koliko jih je bilo, kako so obiskani in kdo jih organizira?

Kolikor jaz vem, sta bila v podporo Rusiji dva protesta v Beogradu. Prvi, ki je bil 4. marca, je bil veliko večji. Novinarski kolegi, ki so bili na protestu, so mi dejali, da se je zbralo od štiri do pet tisoč ljudi. Drugi protest, ki je bil pretekli konec tedna, je bil veliko manjši. Pod črto, glede na pretekle proteste v Beogradu sta se v obeh primerih zbrali majhni množici ljudi. Srbija ima bogato zgodovino množičnih protestov in več deset tisoč ljudi na ulicah ni nič neobičajnega. Organizator so glede na informacije novinarskih kolegov in medijev skrajno desničarske skupine.

Ali so v Beogradu, tako kot drugod po svetu, tudi proukrajinski protesti?

Osebno vem za en proukrajinski protest, ki je potekal zaradi invazije Rusije na Ukrajino. Bil je 6. marca in na njem se je zbrala podobno velika množica ljudi kot na prvem proruskem protestu. Organizatorji, kolikor so znani v javnosti, so bile nevladne organizacije.

Neuradno se govori, da mednarodna javnost na Vučića in njegovo (uradno) prorusko držo ne pritiska bolj zaradi parlamentarnih volitev, ki bodo čez nekaj tednov. Menite, da je to res, in ali bo Vučić po volitvah vseeno izbral EU namesto Rusije?

V Srbiji je veliko volivcev, ki so proruski. Eni sicer bolj kot drugi. Kot velja za vse politike na svetu, se jim ne vladajoča stranka ne opozicija nočeta zameriti. Še posebej ne pred volitvami. Bolj pomembno vprašanje je, zakaj je toliko ljudi v Srbiji naklonjenih Rusiji in zakaj je nevarno za vse politične stranke v državi, da bi podprle sankcije proti Rusiji.

Na Zahodu je že postal nekakšen kliše, da so Srbi "mali Rusi".

Res je. Kot da se Srbi že rodijo proruski. Vendar gre v teh primerih samo za lene novinarje, ki razumejo samo klišeje in preproste zgodbe. Srbi so kulturno del Zahoda. Poslušajo zahodno pop glasbo, gledajo zahodne filme in televizijske nadaljevanke, želijo potovati v Pariz, London, Rim ali pa New York. Ne pa v Moskvo in Sankt Peterburg. Ko Srbi emigrirajo, ne gredo v Rusijo, ampak v Nemčijo, Avstrijo, Italijo … Na Zahod. Prav tako so ekonomsko zelo povezani z EU, ne z Rusijo. Sama ideja, da so Srbi "mali Rusi", ki jo promovirajo mnogi v regiji, je neokusna šala.

Kje se torej skriva razlog za srbsko "ljubezen" do Putina?

Kar zadeva mednarodno politiko, se je Srbija v zadnjih desetletjih zanašala predvsem na Rusijo in Putina. Glede vprašanja Kosova in vprašanja celovitosti srbskega državnega ozemlja. Medtem ko so ZDA in večina držav EU priznale neodvisnost Kosova, pa sta Rusija in Kitajska podpirali srbske pravice. Vprašanje Kosova je torej najpreprostejši razlog za to, daje toliko Srbov proruskih.

Vendar verjetno ni tako preprosto?

Nič ni črno-belo. V večini primerov. Seveda so tudi v Srbiji fanatiki, ki zaradi Kosova verjamejo samo Putinu. Številni Srbi pa imajo raje Rusijo tudi zaradi bombardiranja Nata leta 1999. Je pa tudi veliko Srbov, ki so sicer hvaležni Putinu za podporo glede Kosova, vendar obsojajo invazijo na Ukrajino.

Da bi dobro razumeli kompleksnost dojemanja mednarodne politike s srbskega vidika, je treba pogledati, kakšno je bilo mnenje v javnosti pred invazijo na Ukrajino. Večina Srbov je takrat, kar velja tudi še danes, podpirala pot države v članstvo EU. In ne pridružitve Rusiji. Vendar so bili hkrati hvaležni Rusiji zaradi podpore pri vprašanju Kosova. Srbi so torej proruski in proevropski.

Če se vrneva k notranji srbski politiki. Zaradi vsega naštetega torej Vučić ne more podpreti sankcij proti Rusiji?

Vladajoča stranka SNS je že od leta 2012, ko je prevzela oblast, imela popolnoma nekritičen pogled na Putina in Rusijo. Danes bi zato SNS verjetno težko svojim volivcem razložila, zakaj Rusija ni več tako "dobra" in da je treba uvajati sankcije proti njej. Ko se je začela invazija na Ukrajino, so nekateri srbski tabloidi, ki so blizu SNS in Vučiću, poročali, da je Ukrajina napadla Rusijo. Menim, da jim je danes žal. Menim pa tudi, da veliko ljudi ne razume, zakaj pravzaprav gre in zakaj je Rusija napadla Ukrajino. Za Vučića in tudi druge opozicijske politike je to pred volitvami tema, ki se je ne omenja. Tudi zato je uradna politika Srbije do invazije: v to vojno se ne bomo vmešavali, ne bomo se postavljali na nobeno stran, pustite nas pri miru.

Ali se lahko pogled Vučića po volitvah obrne proti Kremlju?

Srbija in Srbi nedvomno želijo nekega dne postati del Evropske unije. To sploh ni vprašanje. Želijo pa tudi ostati v dobrih odnosih z Rusijo. Tudi po volitvah bo Srbija še vedno potrebovala podporo Rusije pri vprašanju Kosova. Še vedno bo Srbija potrebovala ruski zemeljski plin. Poleg tega ima ruski Gazpromneft večinski delež v srbskih rafinerijah nafte, infrastrukturi za zemeljski plin in na naftnih poljih v Srbiji.

Bi se Srbija torej najraje vrnila v čase Jugoslavije pod Titom, ko je bila država uradno neuvrščena?

Kaj drugega pa Srbiji ostane? Že leta 2014 po aneksiji Krima je Srbija ostala "neuvrščena" in ni uvedla sankcij proti Rusiji, čeprav je uradno že bila kandidatka za članstvo v Evropski uniji. A to je bilo mogoče samo zato, ker je to ustrezalo tudi Evropski uniji. Zato je tudi danes ključno vprašanje za srbsko "neuvrščenost", ali bodo ZDA in EU to dovolile. Srbija je majhna država z majhnim gospodarstvom, ki je skoraj popolnoma odvisno od evropskih trgov in investicij iz držav članic EU. Če bo Zahod pritisnil na Srbijo, da mora podpreti sankcije proti Rusiji in se distancirati od Kremlja, bo torej država na koncu to storila.

Kako pa bo to sprejeto med ljudmi?

Večina Srbov je danes proevropskih, podpirajo ozemeljsko celovitost Ukrajine in obsojajo rusko invazijo, vendar ne podpirajo uvedbe sankcij proti Rusiji. A Srbi tudi razumejo, da so majhen narod, in ko pride do mednarodnih vprašanj, si pogosto ne morejo privoščiti, da bi storili tisto, kar sami želijo.