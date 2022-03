V Srbiji zaradi Ukrajine iz ure v uro bolj napete razmere #video

Srbija ne bo uvajala sankcij proti Rusiji, dokler bo lahko zdržala, je v torek dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić, niti ne bo dvigovala stopnje pripravljenosti srbske vojske. Je pa stanje v Srbiji zaradi posledic vojne v Ukrajini iz dneva v dan težje. V nagovoru državljanom je Vučić zaradi visokih cen premoga, elektrike, plina in tudi živil že napovedal sprejetje nekaterih ukrepov, s katerimi naj bi po neuradnih informacijah zvečer seznanil državljane. Srbski mediji poročajo, da se je Vučić, ki z vsemi silami brani stališče Srbije, vso noč pogovarjal z najvišjimi predstavniki Združenih držav Amerike in Evropske unije.

"Srbija se pridružuje vsakemu glasovanju, ko gre za kršenje ozemeljske celovitosti Ukrajine, ne bo pa se pridružila uvajanju sankcij proti Rusiji. Tako bo, dokler bomo lahko zdržali," je v torek izjavil srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić je tako odgovoril na novinarsko vprašanje o stališču Srbije na predvidenem glasovanju posebne seje Generalne skupščine Združenih narodov o napadu Rusije na Ukrajino, ki ga je sklical Varnostni svet Združenih narodov, kot je poročala STA. S tem pa je Vučić posredno komentiral tudi pritiske na Srbijo, da se kot kandidatka za članstvo v Evropski uniji pridruži sankcijam, ki so jih proti Rusiji uvedle zahodne države.

Vučić: Rekordne cene, a panika ni potrebna

"Položaj je iz ure v uro težji," je v nagovoru državljanom dejal Vučić in že napovedal gospodarske ukrepe v državi ob naraščanju cen zaradi posledic vojne v Ukrajini.

"Prav zaradi tega in v skladu s tem vodstvo Srbije sprejema vse potrebne ukrepe za zagotovitev običajnega življenja državljanov naše države," je še dejal v videonagovoru na svojem profilu na Instagramu in poudaril, da so v državi priča najvišjim cenam premoga, elektrike, plina in vseh surovin kadarkoli v zgodovini. Strmo naraščajo tudi cene vseh živil.

"Politične izzive bomo premagali, verjamem, da nam bo skupaj uspelo," je še povedal in dejal, da se je pomembo odzvati brez panike.