Kako Srbi služijo zaradi ruske invazije v Ukrajino

Air Serbia je v zadnjem tednu zaradi ogromnega povpraševanja po letih v Moskvo za povezavo med Beogradom in rusko prestolnico pričela uporabljati največja letala, ki jih ima v floti, poroča spletni portal ExYuAviation. Prav tako v podjetju napovedujejo, da bodo povečali število letov iz Beograda v Moskvo – trenutno Air Serbia v rusko prestolnico leti osemkrat na teden.

Kot je razvidno s spletne strani letalskega prevoznika, so skoraj vsi leti do vključno 15. maja bolj ali manj razprodani, primanjkuje pa tudi že razpoložljivih sedežev na letih do 1. aprila.

Kot poročajo ruski mediji, je Air Serbia zaprosila za dodatne flote na moskovskem letališču. Air Serbia naj bi tudi dobila dodatna letala od svojega solastnika Etihad, saj pričakujejo, da bo povpraševanje po letih v Beograd iz Moskve še strmo naraslo v prihajajočih mesecih.

Srbija stoji ob strani Putinu

Medtem ko je večina držav v Evropi svoj zračni prostor zaprla za ruska letala, hkrati pa je večina evropskih letalskih družb zaustavila povezave z Rusijo, pa Srbija stoji ob strani Putinu. Kot je pretekli teden dejal srbski predsednik Aleksander Vučić, Srbija sicer podpira obsodbo invazije Rusije v Ukrajino, vendar pa ne vseh sankcij proti državi.

Ruska invazija pa ima veliko podporo tudi med srbskim prebivalstvom, ki je v preteklih dneh podporo Putinu izražalo tudi na ulicah na masovnih demonstracijah.