Schawarzenegger v sporočilu ruskim vojakom: Moram vam povedati resnico

Ameriško-avstrijski igralec in nekdanji guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger se je v videosporočilu obrnil na ruske vojake in na prebivalce Rusije ter jih prosil, da se uprejo dezinformacijam svoje države, medtem ko se vojna z Ukrajino nadaljuje.

74-letni Arnold Schwarzenegger je prek videosporočil na Twitterju dejal, da pošilja sporočila po različnih kanalih za ruske državljane in vojake in upa, da bo njegovo sporočilo o grozotah, ki sta jih zagrešila njihova vlada in vojska, naredilo preboj.

Posnetek, ki je objavljen na Twitterju, ima več kot 15 milijonov ogledov. "Ukrajina ni začela te vojne. Niti nacionalisti ali nacisti," je dejal. "To vojno so začeli tisti na oblasti v Kremlju."

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV — Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022

Ruski predsednik Vladimir Putin in vladni uradniki so kot motivacijo za invazijo na Ukrajino podali lažne obtožbe in neutemeljeno rekli, da se mora država "denacificirati". "Na svetu se dogajajo stvari, ki so vam prikrite, grozne stvari, o katerih bi morali vedeti," je dejal Schwarzenegger. "Vem, da se Rusi ne zavedate, da se takšne stvari dogajajo. Pozivam Ruse in ruske vojake v Ukrajini, da razumejo propagando in dezinformacije, ki vam jih sporočajo. Prosim vas, da mi pomagate širiti resnico."

Rusko vlado je močno kritiziral zaradi invazije, saj da ni lagala le svojim državljanom, ampak tudi svojim vojakom, vse zato, da bi začela vojno.

Kot redkost za igralca, rojenega v Avstriji, se je Schwarzenegger tudi odkrito skliceval na očetovo temno zgodovino kot nacističnega narednika.

Foto: Reuters

"Moj oče je bil ranjen v Leningradu in nacistična vojska, katere del je bil, je hudo škodila velikemu mestu in njegovim pogumnim ljudem," je dejal. "Ko je moj oče prispel v Leningrad, je bil ves navdušen nad lažmi svoje vlade. Ko je zapustil Leningrad, je bil zlomljen – fizično in psihično. Preostanek življenja je živel v bolečini, bolečini zaradi zlomljenega hrbta, bolečini zaradi šrapnela, ki ga je vedno spominjal na tista strašna leta, in bolečini zaradi krivde, ki jo je čutil. Ruskim vojakom, ki poslušate to oddajo – veliko resnice, ki jo govorim, že veste. Videli ste jo na lastne oči. Nočem, da postanete zlomljeni kot moj oče."

"To ni vojna, v kateri branite Rusijo. To ni vojna, v kateri so se borili vaši dedki in pradedki. To je nezakonita vojna, " je dejal in dodal, da so ga vedno navdihovale ruske sile.

