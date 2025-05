Oven

Na svoja pleča si boste naložili malce preveč dela, po vrhu vsega pa bodo ljudje od vas pričakovali, da boste reševali še njihove težave. Zaradi preobremenjenosti boste jezni in nerazpoloženi. Stanje v vaši denarnici ni prav nič razveseljujoče, se bo pa kmalu izboljšalo. Privoščite si sprehod v naravi, ki bo okrepil vaše zdravje.

Bik

V vaši naravi je, da želite vključiti vse v vaše plane. Zato tekate naokoli, da se prepričate, da je za vse lepo poskrbljeno. Več kot verjetno bo na dan spet prišla vaša skrbna stran, zato kar svobodno razdajajte to ljubezen. Samo bodite previdni, da ne boste žrtvovali preveč, ko boste skrbeli za druge. Pomislite tudi nase!

Dvojčka

Spoznali boste, da imate nadvse močno voljo. Ko boste enkrat pognali kolesje, se vas ne bo dalo več ustaviti. Ljudje vas bodo obtožili, da ste preveč zahtevni, želeli bodo poiskati lažjo pot ven, a v tem času bo to težko. Edina stvar, ki vam bo lahko danes otežila pot, bo oseba s preobčutljivo čustveno naravo.

Rak

Pomirite se in dobro premislite, koga boste obtožili, ko pa nimate zbranih vseh dejstev. Bodite previdni. Imejte svojo jezo pod nadzorom. Če boste udarili mimo, boste po vsej verjetnosti izgubili vse spoštovanje in to za vedno. Če obstajajo konflikti, ki jih je potrebno rešiti, jih vsekakor rešujte zasebno in ne v javnosti.

Lev

Čas bo idealen za druženje. Želeli boste biti opaženi, potrudite se. Izpostavite svoje sposobnosti in pokažite talente. Danes boste cenjeni in dobili boste pozitiven odziv ter morda priložnost ali osebni kontakt, ki vam bo prinesel veliko dobrega. Izkoristite vsako priložnost, ki se vam bo ponudila.

Devica

Če boste svoja čustva spravili v besede, jih boste samo še povečali. Ne bojte se iz srca povedati, kaj mislite. Besede vas ne bodo razočarale, če jih boste podprli s čustvi, pa jih bo to naredilo še bolj zanesljive. Iskrenost se vam bo izplačala, zato ne čakajte in sprejmite izziv. Povejte, kaj resnično čutite.

Tehtnica

Bodite pozorni na svoje telo in se ustavite, ko vam bo telo tako naročilo. Močna agresivna sila bo kar vrela na dan in želela, da nekaj naredite. Pazite, da boste ob vsem tem skrbni tudi do drugih. Najbolj pomembno po bo, da boste pazili, da boste poskrbeli tudi sami zase. Poslušajte svojo intuicijo in stvari se bodo izboljšale.

Škorpijon

Čustveno bi morali biti danes dobro. A ko bo prišlo do situacije, ko bo potrebno nekaj narediti, boste zelo neodločeni. Izkoristite fantastično možnost, ki se vam bo ponudila. Najbrž ne boste želeli nič zamuditi. Poskušajte dobiti pravi koščke sestavljanke. A še najbolje bi bilo, če bi preizkusili vse in videli, kateri vam najbolj ustreza.

Strelec

Danes bo v zraku veliko napetosti, zato boste nemirni in nervozni, ker boste ravno pričenjali z nečim novim. Obkrožalo vas bo veliko ljudi, ki vas bodo spodbujali. Vsekakor pa morate stvari početi s pravim razlogom. Ne delajte stvari zaradi krivde, strahu ali obžalovanja. Ostanite na pravi poti zaradi pravih razlogov in najboljših rezultatov.

Kozorog

Danes boste bolj v stiku z svojimi čustvi, a se ne boste mogli odločiti, v katero smer bi krenili glede na trenutno stanje. V vašem svetu trenutno prevladuje element agresije, zaradi česar ne najdete trdnega oprijema. Poslušajte vaše srce. Pomirite se in se skoncentrirajte, preden se boste za kaj odločili.

Vodnar

Usmerili se boste na določeno pot, a boste še danes naleteli na težave zaradi tem, ki jih boste spregledali. Pazite se ljudi, ki vas bodo obkrožali. Razmislite, kako vaša dejanja vplivajo na njih. Nikar ne spremenite nato svoje smeri, ampak morali pa boste spremeniti določene stvari, da bodo tudi vsi ostali zadovoljni

Ribi

Čas bo idealen za odkrivanje čustev in razumevanje lastne situacije, kako čutite do neke osebe v trenutnem razmerju. Zlasti čustva ali občutki tistih, ki vas obkrožajo, bodo zelo jasna po zelo dolgem času. Več kot se boste naučili o sebi, boljše razmerje boste imeli z vašim partnerjem.