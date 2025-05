Sanje o tem, da bi sto dolarjev spremenili v sto tisoč dolarjev, še vedno živijo – ta memecoin ima potencial, da vam to omogoči, tako kot nekoč PEPE

Foto: LA KADJ LLC

BEER pri vrednosti 0,0005 dolarja? Zveni kot sanje, a to je realnost.

Ste naveličani meme kovancev, ki obljubljajo mesece, a potem počijo še pred vzletom? Čas je za projekt, ki ima pravi karakter.

Končno je tu kovanec za prave ljubitelje piva. Tiste, ki obožujejo stare očetovske šale in cenijo pravi okus.

BeerBear ni le še en meme kovanec – to je zabaven projekt, ki združuje ljubezen do piva in humorja z možnostjo naložbe, ki bi lahko prinesla zaslužek. S ceno samo 0,0005 dolarja je to priložnost, ki je ne smete zamuditi.

Foto: LA KADJ LLC

Spoznajte BeerBear ($BEER), brutalnega medveda, ki ne pozna usmiljenja do prevar

Prišel je kot simbol odpora proti prevaram in je pripravljen poskrbeti, da se tokrat zgodba obrne v korist pravičnih vlagateljev.

Trenutno ja na voljo za samo delček centa (natančno 0,0005 dolarja), pričakujejo pa, da bo $BEER dosegel vrednost 0,0020 dolarja do konca predprodaje. Še vedno zelo poceni, vendar zgodnji vlagatelji dobijo najboljše ponudbe. Poglejmo številke:

Imate sto dolarjev in kupite $BEER po ceni 0,0005 dolarja (si predstavljate, da bi pravo pivo stalo toliko?). Za to ceno boste dobili 199.999 tokenov.

Če boste odlašali z vstopom in jih kupili po ceni 0,0020 dolarja, boste za isto vsoto dobili le še 50.000 tokenov. Opazite razliko?

BeerBear je poln akcije. Še preden je bil uradno lansiran, že ponuja igro "play-to-earn" Bear em All v demo načinu.

Gre za arkadno borbeno igro, v kateri BeerBear, navdihnjen s figuro Johna McClanea in Ramba, bori proti pohlepnim hrčkom. Zakaj hrčki? Ker so igre, kjer samo tapkate, zguba časa. BeerBear pa prinaša dejanski potencial za dobiček.

Oglejte si napovednik za igro BeerBear in se pripravite na akcijo, kjer ne gre samo za zabavo, ampak tudi za možnost zaslužka.

Bonusi in nagrade za prave $BEER prijatelje

BeerBear skrbi za svojo ekipo – $BEER imetnike – in jim ponuja kar nekaj lepih bonusov. Aktivni člani skupnosti lahko zaslužijo Beer Points, ki znašajo do 12 odstotkov od zneska, ki so ga investirali. Poleg tega je tu tudi program napotitev, kjer lahko zaslužite nagrade v USDT za povabilo prijateljev, da se pridružijo in si priskrbijo nekaj $BEER.

Pridružite se in izkoristite vse ugodnosti, ki jih ponuja BeerBear!

Revizije? Tokemonika? Načrt poti? Vse preverjeno.

Za boj proti prevaram je BeerBear zagotovil popolno preglednost. Projekt je uspešno prestal revizije vrhunskih agencij: SmartState, Beosin in HashEx – brez kritičnih težav. Torej, da, BeerBear je uradno legitimen.

Tokenomika? Skupna ponudba je omejena na deset milijard tokenov, brez dodatnih izdaj. Ta pomanjkljivost lahko poveča povpraševanje, še posebej ker je 60 odstotkov dodeljeno predprodajnim kupcem.

Načrt poti: pričakujte popoln izid igre Bear 'em All za epske borbe, poleg tega pa tudi BeerBear NFT tržnico z redkimi, zbirateljskimi kožami.

BeerBear ni le zabava, temveč tudi prava priložnost za zaslužek!

Zakaj kupiti $BEER zdaj?

Ker je najboljši čas za pivo ZDAJ! (Oče bi to oboževal.)

Ker je ta projekt tako privlačen in relevanten, da bi lahko zmanjkalo $BEER, preden boste mignili (da, še ena očetovska klasika). Nakup kasneje bo pomenil višjo ceno.

Ker je to pivo, ki ga ne boste delili z nikomer (resno, očeta bi trebuh bolel od smeha).

In na koncu, brez šale, ker bi $BEER lahko bil tisti meme kovanec, ob katerem ste se nasmehnili, ko ste zanj slišali prvič, nato pa obžalovali, ker niste opravili nakupa.

Ali pa tudi ne. Uspeh je odvisen od številnih dejavnikov, kot sta tržni sentiment in izvajanje ekipe. A za zdaj vse kaže dobro. Revizije so prestane. Načrt poti je ambiciozen. Tokenomika pametna.

Zdaj pa je vse odvisno od skupnosti – imate pogum, da pomagate BeerBear postati naslednji veliki meme kovanec?

Pepe Coin (PEPE) na robu preboja

Pepe (PEPE) je trenutno v dinamični fazi, saj cena kaže znatno gibanje. V zadnjem tednu je dosegel rast 21,87 odstotka, medtem ko je v zadnjem mesecu poskočil za kar 93,31 odstotka. Kljub šestmesečnemu padcu v višini 36,43 odstotka, je trenutni trend jasno bikovski.

RSI pri 52,89 nakazuje, da kovanec ni niti prekupljen niti preprodan, kar pomeni, da ima še vedno prostor za rast.

Najbližja odpornost je pri 0.00001849 ameriškega dolarja . Če jo PEPE prebije, bi lahko dosegel novo raven pri 0.00002517 ameriškega dolarja , kar predstavlja več kot 50-odstotno rast glede na trenutno podporo.

Visoka stohastična vrednost dodatno kaže na močno zanimanje kupcev, kar ohranja optimizem med vlagatelji.

Tržni moment za PEPE je močan, tehnični kazalniki podpirajo nadaljevanje rasti, in če bo kovanec presegel ključne odporne točke, bi lahko sledil še en val navzgor. Vlagatelji ga vsekakor budno spremljajo.

Kovanci, kot je PEPE, imajo morda trenutno manj kratkoročnega potenciala, medtem ko se BeerBear uveljavlja kot ultimativni junak med meme kovanci, ki si prizadeva prinesti finančno svobodo vsem. Z izjemnim potencialom ROI že v fazi predprodaje in trojno uporabnostjo – vključno z upravljanjem (governance), nagradami (incentives) in staking možnostmi – BeerBear vabi vse kripto navdušence, da si zagotovijo svoje $BEER tokene in se pridružijo boju proti kriptozlobnežem. Spletna stran: BeerBear ($BEER) Twitter: @BeerBear_Meme Telegram: Telegram Chat

Naročnik oglasnega sporočila je LA KADJ LLC.