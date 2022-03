Angelino Jolie skrbijo posledice vojne za otroke

46-letna z oskarjem nagrajena igralka Angelina Jolie je bila v začetku meseca v Jemnu, da bi slišala zgodbe tamkajšnjih beguncev, saj tam že sedem let divja državljanska vojna. Ob tem je tamkajšnjo krizo primerjala z ukrajinsko ter mednarodno skupnost pozvala, naj ne bo selektivna in pozornost nameni tudi tej državi: "Ko spremljamo grozote, ki se dogajajo v Ukrajini, in pozivamo k takojšnjemu koncu vojne ter odprtju humanitarnih koridorjev, sem v Jemnu, da bi podprla ljudi, ki prav tako obupano potrebujejo mir."

Na Instagramu je delila kritično mnenje glede vojne v Ukrajini. "Poleg milijonov, ki so pobegnili čez ukrajinske meje, je skoraj dva milijona ljudi razseljenih v svoji državi, mnogi so ujeti v spopadih, onemogočen jim je dostop do pomoči in so v neposredni nevarnosti. Če ne bo konca vojne, bodo otroci plačali najvišjo ceno z različnimi travmami, izgubljenim otroštvom in razbitimi življenji."

Angelina Jolie je bila danes med množico zbranih v Beli hiši, ko je predsednik Biden podpisal ponovno odobritev zakona proti nasilju nad ženskami (VAWA).

Foto: Reuters Igralka je namreč glasna zagovornica tega zakona. Prejšnji mesec je govorila na tiskovni konferenci in pozvala zakonodajalce, naj obnovijo VAWO. "Ko stojim tukaj v središču moči našega naroda, lahko pomislim samo na vse, ki so se zaradi sistema, ki jih ni zaščitil, počutili nemočne."

