Volkswagen bo v prihodnje pri novih električnih avtomobilih raje uporabil klasična imena in ne več oznak na osnovi kratice ID - v Evropi poznamo ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 in ID.buzz. Kot je za nemški Auto und Wirtschaft povedal Martin Sender, ki je v upravi Volkswagna zadolžen za prodajo in marketing, se bo to spremenilo že prihodnje leto.

Imeni ID.2 in ID.1 ne gresta v serijsko proizvodnjo

Takrat na ceste prihaja manjši električni avtomobil na osnovi koncepta ID.2all, ki pa bo po Sanderjevih besedah dobil klasično ime. Kakšno ime lahko pričakujemo, še ni znano. Pri Volkswagnu bi potencialno lahko uporabili oznako polo, saj gre prav za električni avtomobil velikosti tega modela. Tudi najmanjši električni avtomobil na osnovi koncepta ID.every1 ne bo ohranil tega imena, je potrdil Sanders.

Volkswagen bo v prihodnjih letih na ceste poslal tudi novo generacijo električnega golfa in to s povsem nove platforme. Sanders pravi, da so pri Volkswagnu zadovoljni z električno prodajo - po njegovih besedah trenutno že prodajo več ID.7 kot passatov - to je še eno tradicionalno Volkswagnovo ime, ki bi ga lahko v prihodnje uporabili za svoje električne modele.

Volkswagen ID.7 v prihodnje kot passat? Po prodaji ga je že prehitel. Foto: Gregor Pavšič