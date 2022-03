Nove sankcije proti Rusiji. Pentagon: Putin bi lahko uporabil jedrsko orožje #vŽivo

((SPREMLJAMO DOGAJANJE V UKRAJINI)) Pogajanja med Rusijo in Ukrajino še vedno niso prinesla konkretnih rezultatov. Rusija trdi, da ni kriva za bombardiranje gledališča v Mariupolu in zanj zanj obtožuje ukrajinske nacionaliste in bataljon Azov. V Natu pravijo, da je ruska ofenziva za zavzetje Kijeva zastala. Britanske obveščevalne službe trdijo, da imajo Rusi precejšnje težave z oskrbo vojske, tudi s hrano in gorivom, zato so morali upočasniti napade in poskrbeti za varovanje oskrbovalnih vodov. Pentagon opozarja, da je Rusija ostala brez sodobnega in natančnega orožja, kar bi lahko povzročilo še več civilnih žrtev. Ameriške obveščevalne službe opozarjajo, da bi Putin lahko zagrozil z jedrskim orožjem. ZDA in Avstralija uvajata nove sankcije, sprožen je bil postopek za uvedbo višjih carin na ključne izdelke iz Rusije. Zahod pozorno spremlja tudi odzive Kitajske, ki, kljub temu, da podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine, še vedno ohranja tesne vezi z Rusijo. Ameriški predsednik Joe Biden in njegov kitajski kolega Xi Jinping bosta danes govorila o ruski invaziji na Ukrajino. Prav danes sicer mineva osem let od formalne ruske priključitve ukrajinskega polotoka Krim.

Dnevni pregled dogajanja:



05.00 Ob obletnici ruske priključitve Krima Biden in Xi o ruski invaziji na Ukrajino

Ameriški predsednik Joe Biden in njegov kitajski kolega Xi Jinping bosta danes po telefonu govorila o ruski invaziji na Ukrajino. Prav danes sicer mineva osem let od formalne ruske priključitve ukrajinskega polotoka Krim.

Pogovor med Bidnom in Xijem nakazuje, da komunikacijski kanali med ZDA in Kitajsko ostajajo odprti, so pred pogovori sporočili iz Bele hiše. Voditelja bosta predvidoma govorila tudi o drugih vprašanjih skupnega interesa.

Kitajska doslej ni jasno obsodila ruske invazije na Ukrajino, Peking v Generalni skupščini ZN tudi ni podprl resolucije z obsodbo napada, temveč se je vzdržal. So pa na Kitajskem zanikali ameriške navedbe, da je Rusija, proti kateri je Zahod uvedel ostre sankcije, prosila za gospodarsko in vojaško pomoč Pekinga.

V ponedeljek se je sicer Bidnov svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan v Rimu srečal z visokim kitajskim zunanjepolitičnim predstavnikom Yang Jiechijem.

Medtem pa danes mineva tudi osem let od formalne ruske priključitve Krima. Ruski predsednik Vladimir Putin je na ta dan leta 2014 formalno podpisal ukaz o priključitvi tega ukrajinskega ozemlja. Mednarodna skupnost te priključitve ne priznava.

Pred obletnico je Putin v četrtek ocenil, da so zadnja leta pokazala, da je bila odločitev prebivalcev Krima, da se združijo z Rusijo, pravilna.

Kmalu po priključitvi Krima so se začele vse bolj zaostrovati razmere tudi na vzhodu Ukrajine, kjer so nadzor prevzeli proruski separatisti.

03.30 Ruske sile raketirale mesto Rubižne

Ni podatkov o večjih ruskih napadih, izjema je le mesto Rubižne v regiji Lugansk na vzhodu z okoli 50.000 prebivalci. Raketirale so ga ruske sile, je povedal Serhiy Haidai, guverner regije na vzhodu Ukrajine. Boji potekajo po vsej regiji, je dejal Haidai, še poročajo ukrajinski mediji.

03.15 Avstralija uvaja nove sankcije proti Rusiji

Avstralija uvaja nove sankcije proti enajstim ruskim bankam in vladnim agencijam, je sporočila zunanja ministrica Marisa Payne.

03.00 Ruska novinarka ponudbe Francije ne bo sprejela

Ruska novinarka, ki je proti vojni javno protestirala na državni televiziji, je zavrnila ponudbo Francije za azil. Napovedala je, da bo v službi dala odpoved, a ostala v domovini, ponudbe za azil pa da ne sprejema, ker "ljubi svojo domovino."

00.30 Janša: Obisk Kijeva ni bil usklajen z Rusijo

Obisk Kijeva s strani premierjev Slovenije, Češke in Poljske ni bil usklajen z Rusijo, je pa EU o obisku obvestila Združene narode, ki so nato obvestili Rusijo, je po prihodu v domovino pojasnil premier Janez Janša. Ob tem je poudaril, da so Ukrajino obiskali z mandatom zastopanih vlad in da bi morala EU v Ukrajino vrniti diplomatskega predstavnika.

Premier Janez Janša je izrazil upanje, da je obisk Kijeva korak k premirju, "predvsem pa je to korak k temu, da povemo, da Ukrajine nismo odpisali". Po njegovem zatrjevanju so mnogi pomembni diplomati Ukrajino zapustili že dneve pred začetkom invazije, zaradi česar so se v Ukrajini počutili osamljeni in zapuščeni.

"Takrat sem jaz razumel, ko sem to slišal, da so se počutili še bolj osamljeni kot mi, ko nas ni nihče obiskal v času vojne za Slovenijo. Nas vsaj zapuščal ni nihče, ker še nismo bili priznana država, tukaj ni bilo diplomatov, da bi odhajali in smo bili deležni samo te druge faze osamljenosti. In to, da jih je nekdo obiskal po vsem tem času, je bil za njih znak, da niso odpisani," je povedal.

EU bi morala po njegovem mnenju v Ukrajino vrniti diplomatskega predstavnika, kljub temu da tveganje za nevarnost še vedno ostaja veliko, je v Odmevih na TV Slovenija še dejal Janša.. "Diplomacijo imamo zato, da rešuje situacijo, da da možnost pogajanju v času, ko potekajo spopadi, nimamo je za bankete."

Ukrajino so trije premierji obiskali z mandatom vlad, ki jih zastopajo, po zatrjevanju premierja pa so imeli širše pooblastilo kolegov iz EU. Pobudo za obisk Kijeva je Janša predlagal že pred srečanjem voditeljev članic EU v Versaillesu, zato da bi na sestanku "vedeli, o čem govorimo iz prve roke".

"Takrat zelo velikega navdušenja ni bilo. Po tem Versaillesu, ko sem to predlagal na plenarnem zasedanju, pa je veliko kolegic in kolegov to podprlo in naš obisk ni bil zadnji," je pojasnil.

Obisk Kijeva po zatrjevanju premierja varnostno ni bil usklajen z Rusijo. "Predlagal sem, da o tem ne obveščamo. Da opravimo resne pogovore in nato kasneje obvestimo, a je bila odločitev evropskih kolegov drugačna. EU je o tem obvestil Združene narode in oni so o tem obvestili tudi Rusijo. Oni so to vedeli in dejansko v tem času ni bilo napadov na središče Kijeva," je dejal.

00.00 Blinken ruske napade na civiliste v Ukrajini označil za vojni zločin

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v četrtek novinarjem v State Departmentu povedal, da se strinja s predsednikom Joejem Bidnom, ki je v sredo ruskega predsednika Vladimirja Putina označil za vojnega zločinca. Ruske napade na civiliste je označil za vojni zločin. Potrdil je, da je bil v bojih ubit Američan, vendar podrobnosti ni razkril.

"Predsednik Biden je včeraj dejal, da se v Ukrajini dogajajo vojni zločini. Osebno se s tem strinjam. Namerni napadi na civiliste so vojni zločin. Po vsem uničenju zadnjih tednov je težko sklepati, da Rusi delajo kaj drugega," je dejal in omenil napad na gledališče v Mariupolju ter napad na civiliste, ki so čakali v vrsti na kruh v Černigivu.

Blinken je izrazil dvom, da je Rusija resna ali iskrena pri mirovnih pogajanjih z Ukrajino. "Ukrajincem izrekamo pohvalo, da se pogaja, čeprav jih bombardirajo vsako minuto. Obenem pa ne vidim nobenega vsebinskega prizadevanja Rusije za konec vojne preko diplomacije," je dejal Blinken.

Kaj bo storila Kitajska?

Ameriški predsednik Biden naj bi v petek v pogovoru s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom Peking posvaril pred morebitno pomočjo Rusiji v orožju. Xija naj bi skušal prepričati, naj pomaga pri iskanju miru s pritiskom na Moskvo in ga opozoril, naj si ne drzne pošiljati orožja Rusom.

"Verjamemo, da je Kitajska še posebej odgovorna, da uporabi svoj vpliv na Putina in brani mednarodna pravila ter načela, za katera trdi, da jih podpira," je dejal Blinken in dodal, da vse kaže, da se Kitajska pomika v drugo smer.

Blinken je tudi potrdil, da je bil v bojih v Ukrajini ubit Američan, vendar pa podrobnosti ni razkril. New York Post poroča, da je bil ubit 68-letni Jimmy Hill, ki je skupaj z drugimi civilisti čakal v vrsti za kruh v mestu Černigiv. Smrt je potrdila sestra ubitega Cheryl Hill Gordon na Facebooku. Ubili naj bi ga ruski ostrostrelci.