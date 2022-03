Vojakinjo in mater šestih bioloških in šestih posvojenih otrok Olgo Semidjanovo so 3. marca ubili na bojišču. 48-letna Olga je bila usodno ranjena v boju blizu Donecka, kjer se je bojevala še nekaj časa po tem, ko je že večina njenih soborcev iz enote umrla. V vojski je služila od leta 2014, umrla pa je zaradi strelnih ran v predel trebuha.

Njena družina je še vedno pretresena, saj ne more do njenega trupla, ker na območju še vedno divjajo spopadi med ukrajinsko in rusko vojsko.

Heroic Ukranian combat medic, 48, left her six children and six MORE adopted orphans to help repel Putin's invasion before being killed https://t.co/s4rNVJCFLG — Daily Mail Online (@MailOnline) March 17, 2022

"Do zadnjega je reševala sovojake, imamo fotografije iz mesta, kjer je umrla, a zaradi hudih spopadov ne moremo do njenega trupla," je povedala Olgina hčerka Julija.

V vojski od leta 2014, za sabo pustila 12 otrok

Vojakinja, ki je delala kot bolničarka in so ji nadeli častni naziv herojska mati, je v vojski služila od leta 2014. Tak naziv podelijo materam, ki imajo več kot pet otrok. Olga je bila mati šestim biološkim otrokom, še šest pa jih je posvojila iz lokalne sirotišnice. Umrla je 3. marca v okrožju Zaporožje, je navedel Kiyiv Independent.

Olga Semidyanova was awarded the Mother-Heroine status as a mother of six children and six more adopted.#StandWithUkraine#closeUAskyNOW pic.twitter.com/gGI0eXKAjd — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 17, 2022

Živela je v mestu Marhanec, ki je od kraja, kjer se je bojevala, oddaljeno okrog 240 kilometrov.

"Padla je v boju z ruskimi vojaki. Čeprav je vedela, da v boju ne bo preživela ne ona ne njen polk, se je bojevala do konca. Do konca je branila svojo zemljo. Je narodna junakinja, tudi zame osebno," je za The Sun povedal Anton Geraščenko, svetovalec na ukrajinskem notranjem ministrstvu.

Foto: Twitter

Mnogi so se padli materi in borki poklonili v čustvenih zapisih na družbenih omrežjih in o njej zapisali, da je bila junakinja naroda in ukrajinska branilka Evrope.

Na omenjenem območju še vedno trajajo spopadi med ukrajinsko in rusko vojsko. Od nedelje je umrlo vsaj 35 vojakov, ki so padli na tem območju, potem ko so ruske rakete zadele vojaško bazo, ki jo je na tem območju imela Ukrajina skupaj z državami Nata.