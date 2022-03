Enajstletnik na begu iz Ukrajine le s telefonsko številko mame. Spet je v njenem objemu. #foto

Enajstletni Hassan Pisecka, ki je v času ruske invazije na Ukrajino povsem sam pobegnil iz Zaporožja, je spet v maminem objemu. Na beg proti Slovaški se je pognal, ko so Rusi napadli bližnjo jedrsko elektrarno. Potni list, nahrbtnik, opomba na listku in na roko napisana telefonska številka njegove mame je bila edina prtljaga na 1.200 kilometrov dolgi poti.

Hassan Pisecka je na begu pred vojno v Ukrajini iz države v začetku marca odšel le z nahrbtnikom, potnim listom in telefonsko številko mame, ki jo je imel napisano na levi roki. Njegova mama Julia Pisecka je takrat ostala v domačem Zaporožju, da bi še naprej skrbela za onemoglo in negibno Hassanovo babico.

Pogumni Hassan je telefonsko številko mame skrbno varoval. Foto: Slovaška policija Foto: Slovaška policija

Z vlakom proti Slovaški je Hassan prepotoval dobrih 1.200 kilometrov in s svojo neustrašnostjo, odločnostjo in nasmehom takoj osvojil srca uradnikov in prostovoljcev, ki so mu pomagali prečkati mejo.

Na Slovaškem so prostovoljci s pomočjo opombe na listku, ki ga je imel privezanega za pas, in telefonske številke na roki poklicali sorodnike in se dogovorili, da se srečajo v Bratislavi. Ta teden se je Hassan spet znašel v maminem objemu, ki je medtem skupaj z babico, Hassanovimi brati in sestrami ter psom srečno prišla na Slovaško.

"Vožnja z vlakom iz Ukrajine je bila izredno težka, a morali smo pobegniti, da je družina spet lahko skupaj," je ob tem povedala Hassanova mama Julia. "Začeli bomo znova, izgubili smo vse, kar smo imeli. A smo zdravi," je dodala in tudi razkrila, da je družina že pred leti morala zapustiti Sirijo brez Hassanovega očeta.

"Spet so izgubili vse, a tokrat jim vojna ni vzela nikogar," pa je dejal predstavnik slovaške policije in dodal: "Skupaj sta in to je vse, kar je pomembno." Foto: Slovaška policija

"Vse je osvojil s svojim nasmehom, neustrašnostjo in odločnostjo, vredno pravega junaka," pa so v začetku marca zapisali na slovaškem ministrstvu za notranje zadeve na družabnem omrežju Facebook.