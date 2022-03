Putinov režim zdaj grozi še "hijeni" Poljski: Čas je za denacifikacijo

Poljska hoče s predlogom o Natovi mirovni misiji v Ukrajini sprožiti tretjo svetovno vojno, piše ruski propagandni medij pravda.ru . Poljski očitajo, da Ukrajino obravnava kot kolonijo in čaka, da se kot hijena okoristi z njenimi ostanki. "Čas je za denacifikacijo Poljske," so še zapisali. O denacifikaciji je ruski predsednik Vladimir Putin govoril tudi tik pred napadom na Ukrajino.

Na članek v Pravdi se je na Twitterju odzval slovenski premier Janez Janša, ki je skupaj s premierjema Poljske in Češke Mateuszom Morawieckim in Petrom Fialo v Kijevu obiskal ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. To je bil prvi obisk tujih voditeljev v Kijevu od začetka ruske invazije 24. februarja. Janša je zapisal:

Tudi Putinova #Pravda se je pridružila @tfajon in kolegom, ki bi izganjali “nacizem” in “fašizem” iz Poljske. Čas odpihne propagando in v zgodovini se slej ko prej izkaže, kdo so isti. https://t.co/Wy2rvJGjrr — Janez Janša (@JJansaSDS) March 17, 2022

S premierji je bil tudi podpredsednik poljske vlade Jaroslaw Kaczynski, ki meni, da bi morali v Ukrajino napotiti mirovno misijo Nata. Ruski režim je prek članka v Pravdi sporočil, da to razumejo kot izzivanje tretje svetovne vojne. Kot so zapisali, se Poljaki očitno niso ničesar naučili iz zgodovine. Po njihovih besedah bi morala Poljska biti za svoj obstoj hvaležna sovjetskemu diktatorju Josifu Stalinu, "a tega nikakor ne ceni".

Poljsko so obtožili, da Ukrajino obravnava kot svojo kolonijo in da kot hijena čaka, da se okoristi z njenimi ostanki, zato menijo, da je čas za njeno denacifikacijo, še posebej "ker Poljska sama prosi za to".

Kako sta si krvoločna diktatorja Stalin in Hitler razdelila Evropo

Avgusta 1939 sta dve veliki evropski diktaturi, Hitlerjeva nacistična Nemčija in Stalinova komunistična Sovjetska zveza, sklenili zavezništvo. Združil ju je skupni cilj: uničiti neodvisnost držav, ki so ležale med Nemčijo in Sovjetsko zvezo.



Nekaj dni po podpisu pakta o nenapadanju med Berlinom in Moskvo, 1. septembra 1939, je Nemčija napadla Poljsko. Začela se je druga svetovna vojna. 17. septembra je Poljsko zahrbtno napadla tudi Rdeča armada. Sovjeti so uradno trdili, da s tem skušajo le zaščititi belorusko in ukrajinsko prebivalstvo, ki je živelo na vzhodu Poljske.