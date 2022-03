Tega šefa bi Rusi radi ubili

Oleksandr Kamišin je prepričan, da ga želijo Rusi ubiti, zato 37-letni predsednik ukrajinskih železnic nenehno spreminja svoj potovalni načrt. Na enem mestu ne ostane predolgo, da Rusi ne odkrijejo njegove rutine in poti.

"Hitrejši moramo biti od ljudi, ki nam poskušajo slediti," je povedal.

Železnice v državi zaposlujejo največ ljudi, kar 213 tisoč oseb, in pokrivajo ukrajinsko ozemlje, ki je veliko 603.470 kvadratnih kilometrov. Ukrajina je druga največja država v Evropi, poroča BBC.

Do zdaj Kamišin ocenjuje, da so na varno pomagali okrog dvema in pol milijonoma ljudem. A velika operacija je imela tudi žrtve. Odhodi vlakov se morajo zaradi ruskih napadov stalno posodabljati. Odkar se je začela vojna, je bilo ubitih že 33 železniških delavcev.

Življenje se jim je čez noč spremenilo

"Vsakodnevno napadajo naše tire, streljajo na naše postaje. Naši ljudje tvegajo življenja, ko se izpostavljajo bombardiranju in rešujejo življenja ljudi," pove Kamišin.

Stalno je na telefonski liniji, kjer se mu zahvaljujejo za pomoč. Eden takih je tudi poljski minister za infrastrukturo, ki ga je Kamišin prosil za menjavo blaga med Poljsko in Ukrajino. Kamišin si želi vspostaviti skupno ukrajinsko-poljsko podjetje.

Nekdanji podjetnik in računovodja je čez noč postal eden najpomembnejših mož v državi. V nekaj tednih je moral reformirati železniški sektor in postati direktor operacij v vojnem času.

"Vsi ljudje so bili že pred vojno podjetniki, kmetje ali pa so se ukvarjali z drugimi poklici. Zdaj je celotna država v vojni in v tem trenutku se moramo vsi ukvarjati le s tem," je povedal. Zdaj Kamišin opravlja delo na terenu, pogovarja se z lokalnimi delavci na železnicah, spet na drugih sestankih govori z vladnimi predstavniki, ves čas pa je v stiku z voditelji v Kijevu.

Družine ni videl od začetka vojne, borijo se za ohranitev proizvodnje

Svoje žene in dveh sinov ni videl že od začetka vojne, ki se je začela pred skoraj tremi tedni. Med vojno po železnicah potujejo begunci, prek njih se uvaža pomoč v državo, v pomembna mesta pripelje vojsko in izvaža produkte in surovine, ki jih Ukrajina sploh lahko izdela v vojnem času. Ruska blokada je zaprla ključna pristanišča na jugu države.

Vse, kar bi običajno pošiljali v pristanišča, zdaj potuje proti zahodu. Zagnali so program, s katerim želijo premestiti proizvodnjo z zahoda na vzhod. Tako premikajo ideje, ljudi, načrte in tudi mehanizacijo, saj želijo proizvodnjo na zahodu znova zagnati. Kamišin kljub temu meni, da bi moral Zahod narediti več, kot zgolj poslati orožje in humanitarno pomoč. Želi si tudi, da bi se Nato zavzel za uvedbo prepovedi letenja nad Ukrajino, čeprav si vladni predstavniki tega močno želijo, a je pot do tega še dolga.

"To vojno bo Ukrajina zagotovo dobila. Edina stvar, ki se mora zdaj zgoditi, je zaprtje zračnega prostora s strani zahodnih zaveznikov," je povedal Kamišin.

"Popravljali bomo tire, takoj ko se preneha streljanje in bombardiranje. Železnice bodo obratovale, kolikor dolgo se bomo za to trudili. Nič drugega ne pride v poštev," je še dodal Kamišin.