Ruska vojska naj bi umorila ljudi, ki so čakali na kruh #video

Med napadom z artilerijo in raketami zemlja-zemlja v mestu Černigov naj bi po poročanju ukrajinskega medija Kyiv Independent med drugim umrlo deset ljudi, ki so čakali na kruh. V spodnjem videoposnetku (ogleda ne priporočamo občutljivim osebam) si lahko ogledate posledice omenjenega napada.

In #Chernihiv, #Russian troops opened fire on people who were standing in line for bread, reports Suspilne Chernihiv.



According to the #Ukrainian media, as a result of the shelling, at least 10 people were killed. pic.twitter.com/SDcubYeXif