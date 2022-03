Janša, Morawiecki in Fiala varno prispeli na Poljsko #video

Premierji Slovenije, Poljske in Češke, Janez Janša, Mateusz Morawiecki in Petr Fiala so danes varno prispeli iz Kijeva na Poljsko, je tvitnil tiskovni predstavnik poljskega premierja Piotr Müller.

"Poljska, slovenska in češka delegacija so se varno vrnile iz Kijeva na Poljsko," je tvitnil Müller.

Delegacje 🇵🇱Polski, 🇸🇮Słowenii i 🇨🇿Czech po wizycie w 🇺🇦Kijowie wróciły bezpiecznie na teren naszego kraju.



🇵🇱Polish, 🇸🇮Slovenian and 🇨🇿Czech delegations safely returned from 🇺🇦Kyiv to Poland. — Piotr Müller (@PiotrMuller) March 16, 2022

Ali je prav, da je predsednik vlade Janez Janša skupaj s poljskim premierjem Mateuszem Morawieckim in češkim premierjem Petrom Fialo obiskal Ukrajino? Da. 3050 glasov + 76,12%

Ne. 957 glasov + 23,88% Oddanih 4007 glasov

Poljski premier: Zahvaljujem se Janši, ki je bil pobudnik obiska v Ukrajini

"Zahvaljujem se mojemu prijatelju Janezu Janši, ki je bil pobudnik obiska v Ukrajini, " je po včerajšnjem srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim povedal poljski premier Mateusz Morawiecki.

Kot je povedal Janša, se je za obisk odločil, ker se zaveda, kako se Ukrajinci počutijo v teh dneh: "Slovenija je bila v podobni situaciji pred tremi desetletji. Tudi mi smo se borili za našo svobodo, neodvisnost in za naša življenja."

Kaj pomeni obisk Janše v Ukrajini?



"Vsak takšen obisk na vojaškem območju pomeni visoko varnostno tveganje za osebno varnost. Kaj bi nam pomenilo leta 1991, ko smo se borili za svojo samostojnost in demokracijo, če bi dobili obisk kogarkoli iz Evropske unije ali iz druge države. To da jasen signal podpore in sočutja za tisto, za kar se boriš," je za RTV Slovenija povedal Dobran Božič, nekdanji načelnik generalštaba slovenske vojske.

Slovenski premier Janez Janša je včeraj zvečer skupaj s poljskim premierjem Mateuszem Morawieckim in češkim premierjem Petrom Fialo prispel v Kijev, kjer se je srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Janša: Niste sami, ste del družine

"Tukaj smo, ker je vaš boj tudi naš boj in ker ne branite le ozemlja Ukrajine, temveč branite nekaj, kar imenujemo temeljne evropske vrednote. Tisoče ljudi prihaja na ulice in trge po vseh državah Evropske unije, da vas podprejo. Niste sami, ste del družine, zato ostanite pogumni, kajti skupaj bomo zmagali," je povedal Janša.

"Slovenski narod je solidaren z ukrajinskim, tudi tako, da zbira pomoč in pomaga ženskam in otrokom, ki bežijo z območja vojne. Prav tako skušamo pomagati na način, da organiziramo solidarnost, ki seže prek meja naše države," je povedal predsednik vlade.

Na poti v Kijev je z Janšo stopil v stik generalni sekretar OECD, ki je dejal, da OECD pripravlja velik paket, kako pomagati Ukrajincem, da se bo država po vojni ponovno zgradila in obnovila. To bo tudi tema naslednjega srečanja OECD.

Slovenski, poljski in češki premier so na novinarski konferenci poudarili, da so Ukrajini prišli izkazat podporo ter se hkrati zavzeli za to, da Ukrajina čim prej dobi status države kandidatke za članstvo v Evropski uniji in da čim prej tudi postane članica. "Tu smo, da vam povemo, da je vaš boj tudi naš boj in da bomo skupaj zmagali. Slava Ukrajini," je zaključil Janša.