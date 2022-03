Sirene pognale ljudi v zaklonišča. Nato pripravlja nov načrt #vŽivo

(SPREMLJAMO DOGAJANJE V UKRAJINI IN V RUSIJI) Obrambni ministri Nata bodo na današnjem izrednem zasedanju v Bruslju govorili o ruski invaziji na Ukrajino, ki so ji mnoge članice zavezništva po agresiji priskočile na pomoč z orožjem in opremo. Ukrajinska in ruska stran bosta medtem že tretji dan nadaljevali pogovore, ki potekajo v obliki videokonference. Rusija ostaja pod ostrimi sankcijami, obstreljevanje ukrajinskih mest se nadaljuje. Prebivalci množično zapuščajo domove in bežijo v druge države. Rusi obkrožajo Kijev.

5.10 Namere o uporabi kemičnega orožja in lažne operacije

00.30 Obrambni ministri Nata o Ukrajini in zavezniški drži

5.30 Jutranje sirene pognale ljudi v zaklonišča

Še pred zoro so se v več ukrajinskih mestih znova oglasile sirene. Ljudje so z opozorili pred zračnimi napadi zbežali v zaklonišča.

Sirene so se oglasile v Kijevu, Lvivu, Ivano-Frankivsku, Odesi, Dnepru.

Na britanskem obrambnem ministrstvu, kjer so v ponedeljek tvitnili, da bi Rusija lahko načrtovala uporabo kemičnega ali biološkega orožja v "ponarejenem napadu" v Ukrajini ali pri "insceniranem odkritju" bioloških sredstev ali streliva, so sporočili, da Rusija še naprej obtožuje Ukrajino o nameri uporabe kemičnega ali biološkega orožja.

A dokazov, ki bi podprli te obtožbe, so zapisali na britanskem ministrstvu za obrambo, ni. V tem kontekstu bi Rusija lahko "verjetno načrtovala" operacijo, ki bi vključevala insceniran napad ali lažno odkrivanje biološkega ali kemičnega orožja, so še zapisali na obrambnem ministrstvu. To vrsto incidenta bi verjetno spremljale "obsežne napačne informacije", so javili z ministrstva, da bi težje pripisali dejansko odgovornost za situacijo.

Ukrajinsko-ruski pogovori so sicer zelo težavni in polni protislovij, a svetovalec ukrajinskega predsednika Igor Žovkva je v torek zvečer dejal, da so postali bolj konstruktivni. Izrazil je previden optimizem a dodal, da lahko preboj dosežeta le predsednika obeh držav.

Ministri Nata bodo v luči spreminjajočih se varnostnih razmer v Evropi govorili tudi o prilaganju zavezniške odvračalne in obrambne drže na nove okoliščine.

Srečanje bo potekalo v razširjenem formatu s Finsko in Švedsko, ki nista članici Nata, vendar z zavezništvom tesno sodelujeta, ter Evropsko unijo, Gruzijo in Ukrajino. Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov bo na srečanju sodeloval prek video povezave.

V drugem delu zasedanja bodo ministri 30 držav članic zavezništva razpravljali o konkretnih ukrepih za dolgoročno krepitev varnosti na vseh operativnih področjih Nata. Na kopnem bi to lahko med drugim vključevalo bistveno več sil na vzhodnem krilu zavezništva.

Ministri bodo govorili o prilaganju odvračalne in obrambne drže, pri čemer bo poudarek na srednje- in dolgoročni drži ter odzivanju na spremenjene razmere, tudi v luči vse bolj agresivne drže Rusije.

Ministri naj bi na zasedanju, ki se ga bo udeležil tudi minister za obrambo Matej Tonin, vojaške oblasti članic zadolžili za pripravo konkretnih predlogov glede dolgoročne zavezniške drže do junijskega vrha zavezništva v Madridu.

Rusko-ukrajinski pogovori se bodo nadaljevali tudi v sredo

Pogovori med Kijevom in Moskvo se bodo nadaljevali tudi v sredo, je sinoči sporočil svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Mihajlo Podoljak. Po njegovih besedah so se pokazala velika protislovja, vendar obstaja prostor za kompromis.

"Zelo težek pogajalski proces. Obstajajo velika protislovja. Ampak zagotovo je prostor za kompromis. Med premorom se bo nadaljevalo delo v podskupinah," je zvečer tvitnil Podoljak.

Ukrajinska stran vztraja pri premirju in umiku ruskih sil, šele nato je pripravljena na pogovore o vsebinskih vprašanjih.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kot pomembno nalogo pogajanj vidi tudi organizacijo srečanja med njim in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, je pa dejal, da bo morala Ukrajina sprejeti dejstvo, da ne bo nikoli postala članica Nata.

Rusija medtem zahteva, da Kijev prizna rusko priključitev polotoka Krim ter neodvisnost separatističnih regij na vzhodu Ukrajine Doneck in Lugansk.

ZDA v torek uvedle sankcije za dodatne osebe iz Putinovega kroga

ZDA so v torek uvedle sankcije proti dodatnim osebam iz ožjega kroga ruskega predsednika Vladimirja Putina zaradi njegovega napada na Ukrajino. Med njimi je tudi predsednik Belorusije Aleksander Lukašenko, ta prav tako kot drugi s seznama ne bo smel potovati v ZDA in bo tam izgubil morebitno premoženje.