Nova smrtna žrtev med novinarji v Ukrajini

Kot je povedala izvršna direktorica Fox News Suzanne Scott, je Zakrzewski umrl, ko je bilo včeraj v Horenki, približno 20 kilometrov severozahodno od prestolnice, napadeno njihovo vozilo. Njegov kolega Benjamin Hall je bil ranjen.

Yet another colleague killed near Kyiv.

Pierre Zakrzewski of Fox News.

Our war zone gets increasingly dangerous for non-combatants, particularly journalists. pic.twitter.com/qAH5W3FQ3o — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) March 15, 2022

"Pierre je bil fotograf na vojnem območju, ki je za Fox News pokrival skoraj vse mednarodne zgodbe od Iraka do Afganistana in Sirije," je še povedala Scottova.

Hall, 39-letni britanski dopisnik, se po incidentu še vedno zdravi v bolnišnici.

I don’t know what to say. Pierre was as good as they come. Selfless. Brave. Passionate. I’m so sorry this happened to you. pic.twitter.com/IvxlPWGDAl — Trey Yingst (@TreyYingst) March 15, 2022

Umrla dva domača in dva tuja novinarja

Od začetka ruske invazije na Ukrajino so bili ubiti že najmanj štirje novinarji, več kot 30 pa jih je bilo ranjenih, je danes sporočila ukrajinska varuhinja človekovih pravic Ljudmila Denisova. Sporočila je, da so poleg ameriškega novinarja Brenta Renauda ruski vojaki ubili še dva ukrajinska novinarja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Novinar Viktor Dudar je bil ubit v bližini mesta Miklavž na jugu Ukrajine, snemalec Jevhen Sakun pa je umrl v raketnem napadu v Kijevu, je Denisova zapisala na družbenem omrežju Telegram.

"Ruski okupatorji se borijo proti objektivnemu poročanju o njihovih vojnih zločinih v Ukrajini − ubijajo novinarje in streljajo nanje," je še zapisala in dodala, da so bili tuji novinarji tarča napadov, pri čemer jih je bilo več ranjenih.

Med ranjenimi so bili švicarski novinar in dva danska novinarja, medtem ko je novinarska ekipa britanske televizijske postaje Sky News snemala svoj napad v Buči pri Kijevu. Novinar Stuart Ramsay je bil v napadu ranjen. Novinar Fox News Benjamin Hall je bil v ponedeljek ranjen v bližini Kijeva.

Rusija je napadla in uničila tudi več radijskih oddajnikov, med drugim v Kijevu in v bližini mesta Rivne na zahodu Ukrajine, da bi prekinila komunikacijo. V teh napadih je umrlo več ljudi.