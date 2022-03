Ruska novinarka prekinila TV-dnevnik: "Ne verjemite propagandi, lažejo vam!" #video

Marina Ovsjanikova je pred dogodkom posnela videoposnetek, v katerem je dejala, da je njen oče Ukrajinec in da jo je sram delati za propagando Kremlja. Videoposnetek je objavila na spletu. Po zadnjih podatkih je Ovsjanikova na policiji, kjer se mora zagovarjati zaradi diskreditacije ruskih sil. Kot poroča BBC, je rusko tožilstvo proti njej že vložilo obtožnico.

