Putinov dvojnik v težavah: Strah me je za življenje

Slawek Sobala ima srečo v nesreči, saj je zelo podoben ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Zadnjih osem let je dodaten denar služil kot njegov dvojnik. A njegovo življenje se je po tem, ko je Putin napadel Ukrajino, spremenilo. "Prej so se ljudje želeli fotografirati z mano, zdaj me je strah za življenje," je Sobala povedal za Daily Star.

Sobala prihaja iz mesta Vroclav na Poljskem, kjer živi veliko Ukrajincev: "Strah me je, da bi kdo postal nasilen. Ne podpiram Putina. Odkar je začel invazijo, se je moje mnenje o njem spremenilo. Stojim za Ukrajino, borijo se za svoje pravice, svojo svobodo in državo."