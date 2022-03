Ukrajinci objavili posnetke silovitega bombardiranja ruskih sil #vŽivo

(SPREMLJAMO DOGAJANJE V UKRAJINI IN RUSIJI.) Ob vse hujših posledicah ruske invazije v Ukrajini se bodo danes nadaljevala diplomatska prizadevanja za ustavitev spopadov. O razmerah v Ukrajini in vzpostavitvi nove bojne skupine Nata na Slovaškem, v kateri bodo tudi slovenski vojaki, bosta danes v Bratislavi govorila obrambna ministra Slovenije in Slovaške Matej Tonin in Jaroslav Nad. Po podatkih ZN je doslej v napadih umrlo že najmanj 726 civilistov, med njimi 42 otrok in mladostnikov, a verjetno je žrtev še precej več. Iz Ukrajine je zbežalo že več kot tri milijone ljudi, samo v torek 90.000. V Kijevu pa naj bi se sicer danes končala policijska ura, ki so jo v torek razglasili zaradi stopnjevanja napadov ruskih sil na prestolnico z okoli 3,5 milijona prebivalci.

Dnevni pregled dogajanja:

6.11 Pred japonsko obalo štiri ruske vojaške ladje

6.01 Ukrajinske sile naj bi vsak dan sestrelile okoli deset ruskih letal

5.45 Ukrajinska vojska objavila nove posnetke napada na rusko vojsko

5.30 Na družbenih omrežjih lažna objava ukrajinske predaje

5.00 Pomoč ukrajinskim umetnikom napovedala tudi Francija

00.30 Diplomatska prizadevanja za končanje vojne v Ukrajini

Ob severovzhodni obali Japonske so v torek in sredo opazili štiri ruske ladje. Po besedah ​​japonskega obrambnega ministra gre najverjetneje za ladje, ki prevažajo vojake v Ukrajino.

"Japonsko obrambno ministrstvo bo še naprej zelo previdno spremljalo razmere in gibanje ruske vojske," so na svojem twitter profilu sporočili z ministrstva.

Ožino Tsugaru, ki so jo prečkale ladje, povezuje Japonsko morje s Tihim oceanom in se nahaja med dvema največjima japonskima otokoma, Honshuo in Hokkaido.

Ukrajina trdi, da so sestrelili še dva ruska aviona. "Na nebu nad Kijevom sta uničena sovražni letali SU-25 in SU-35. Skupno gre za več kot 10 ruskih letalskih enot dnevno," je povedal vrhovni poveljnik ukrajinske vojske, general Valery Zaluzhny.

Ukrajinska vojska je objavila več posnetkov, ki naj bi nastali v sredo v okolici Kijeva. Posnetki drona prikazujejo silovit napad na rusko vojsko, ob objavi posnetka na svojem profilu pa so zapisali, da so Rusom naredili "Highway to hell" (Avtocesta v pekel) in ga opremili z istoimensko skladbo skupine AC/DC.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

На Київському напрямку наші артилеристи влаштували highway to hell командному пункту і пункту забезпечення 35-ої Армії Східного військового округу ЗС РФ.https://t.co/gJnOtyMQdj pic.twitter.com/YDQoVK6tjr — 🇺🇦Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 16, 2022

Družbena omrežja je preplavil lažni videoposnetek, na katerem ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poziva ukrajinske vojake naj odložijo orožje, je objavil BBC. Čeprav se na posnetku njegove ustnice premikajo v skladu s tistim, kar govori, se zdi, kot da njegova glava ni na svojem mestu, dvomljiv pa je tudi predsednikov glas. Ukrajinska televizijska postaja Ukrayina 24 na facebook profilu objavila fotografijo lažnega videa, kratek tekst sporočila domnevnega predsednika pa objavila v televizijskem programu.

Po vzoru Nemčije se je za pomoč ukrajinskim novinarjem odločila tudi Francija. Kot so sporočili iz francoskega ministrstva za kulturo, bodo za ukrajinske umetnike in ustvarjalce, ki bodo prišli v Francijo, vzpostavili sklad in vanj namenili milijon evrov.

Podporo ukrajinskim umetnikom bo Pariz namenil v obliki štipendij ter finančni podpori posameznim umetniškim projektom in za umetniške rezidence. Poleg tega bo Francija dodatnih 300.000 evrov namenila za vpis ukrajinskih študentov in študentk na francoske umetniške fakultete, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nemčija je nedavno napovedala, da bo ukrajinskim umetnicam in umetnikom priskočila na pomoč s takojšnjo pomočjo v višini milijon evrov.

Zavezništvo naj bi na Slovaškem vzpostavilo dodatno bojno skupino, v katero naj bi bilo vključenih 2.100 vojakov.

Slovenija ocenjuje, da je trenutno sposobna zagotoviti do 200 pripadnikov Slovenske vojske, je v sredo po izrednem zasedanju obrambnih ministrov zveze Nato v Bruslju dejal Tonin. V minulih dneh se je sicer omenjalo, da bi lahko Slovenija zagotovila do sto vojakov.

Krepitev Natovega vzhodnega krila bo danes tudi tema obiska ameriškega obrabnega sekretarja Lloyda Austina na Slovaškem, v Berlinu pa naj bi o tem razpravljala nemški kancler Olaf Scholz in generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg.

Kljub pogajanjem in zmernemu optimizmu ukrajinskih in ruskih pogajalcev, ki so v sredo nakazali možnost določenega napredka v pogajanjih, se ruska agresija in boji v Ukrajini nadaljujejo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo danes preko videopovezave nagovoril nemški parlament in po pričakovanjih pozval k pomoči v soočanju z rusko agresijo.