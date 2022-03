Slovenski vojaki se odpravljajo na ukrajinsko-slovaško mejo

V skupini bo sprva okoli 1.200 vojakov s Češke, Poljske, z Nizozemske, iz ZDA, Nemčije in Slovenije. Kot je v ponedeljek pojasnil slovaški obrambni minister Jaroslav Ned, bodo v okviru bojne skupine imeli na voljo tudi protizračni obrambni sistem Patriot.

"V bližnji prihodnost pričakujemo neposredni vojaški napad Ruske federacije proti letališču Užgorod (v Ukrajini) v bližini meje s Slovaško," je še povedal minister.

Vladni predlog vzpostavitve bojne skupine je potrdilo 134 poslancev, 15 jih je bilo proti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Parlament je o predlogu glasoval tik pred napovedanim obiskom ameriškega obrambnega ministra Lloyda Austina v četrtek v Bratislavi, kjer se bo srečal z Nedom.

Slovaški minister se bo srečal z Matejem Toninom

Slovaški minister se bo v četrtek srečal tudi s slovenskim obrambnim ministrom Matejem Toninom, so potrdili na slovenskem obrambnem ministrstvu. Med drugim bo obisk tudi priložnost za pogovor o vzpostavitvi nove bojne skupine.

Vzpostavitev bojne skupine je del okrepljene prisotnosti Natovih sil na vzhodu Evrope, predvsem v luči vojne v Ukrajini. Tonin je že pred časom dejal, da je Slovenija pripravljena podpreti članstvo Ukrajine v EU in okrepiti prisotnost Slovenske vojske v vzhodnih članicah Nata.

Postopki še tečejo

Na STA so zapisali, da naj bi na ukrajinsko-slovaško mejo odšlo do sto slovenskih vojakov, kot so za Slovenske Novice sporočili z Morsa, pa naj bi jih odšlo dvesto. O bojni skupini in številu slovenskih vojakov bo sicer odločala tudi slovenska vlada, zaenkrat postopki o tem še tečejo, so za STA še pojasnili na Morsu. Vojaki naj bi na pot odšli čez nekaj tednov. 50 slovenskih vojakov je sicer že v Latviji na vzhodnem krilu Nata.