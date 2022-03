Xi: ZDA in Kitajska bi morali sodelovati pri ohranjanju miru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajski predsednik Xi Jinping je ameriškemu kolegu Joeju Bidnu v videopogovoru povedal, da so ZDA skupaj s Kitajsko odgovorne za ohranjanje svetovnega miru in stabilnosti. Ukrajinski konflikt pa Xija glede na navedbe kitajskega zunanjega ministrstva ne zanima.

"Kitajska in ZDA sta stalna člana Varnostnega sveta ZN in vodilni gospodarstvi sveta. Marljivo bi morali nositi mednarodno odgovornost in si prizadevati za zagotavljanje miru po svetu," je po poročanju kitajske televizije Bidnu povedal Xi, ki Rusije ni kritiziral zaradi napada na Ukrajino.

"Kriza v Ukrajini ni nekaj, kar si želimo videti," je še dejal kitajski predsednik v pogovoru, ki je trajal skoraj dve uri. Bidnu je povedal tudi, da se odnosi med državami ne smejo zaostriti do vojaških sovražnosti, kar je bila doslej še največja kitajska kritika ruskega napada na Ukrajino.

Biden je upal, da bo na njunem prvem pogovoru od novembra prepričal Xija, da se ne vpleta v vojno v Ukrajini na strani Rusije.

Kitajska je v dobrih odnosih z Moskvo, vendar pa je gospodarsko predvsem odvisna od izvoza v zahodne države.