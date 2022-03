Most igrač med Ukrajino in Romunijo

Zgodovinski most, ki povezuje Romunijo in Ukrajino, je postal most igrač. Romunska mejna policija in državljani so na most prinesli plišaste igrače. Tako si lahko vsak otrok, ki pride iz oblegane Ukrajine, vzame igračo.

Romunska mejna policija in državljani so se domislili, kako lahko ukrajinskim otrokom vsaj za nekaj trenutkov pričarajo nasmeh na obraz. Most, ki povezuje Romunijo in Ukrajino, so spremenili v most igrač. Nanj so namreč razporedili plišaste igrače in tako si lahko vsak otrok, ki beži pred vojno v Ukrajini, tam izbere svojo.

#Romania

The Bridge of Toys

Romanians leave toys for every Ukrainian child fleeing their country pic.twitter.com/F7VLELKc0A — 🇷🇴KYIV LIVE⚡UKRAINE🔴ROMANIA🇵🇱POLAND (@UkraineDiary) March 17, 2022

The toy bridge ore bridge of hope.



Romanian border police and citizens

have turned the pedestrian bridge

linking #Ukraine and Romania into a toy bridge. Each child who comes from Ukraine can take a toy from there, to enter the country with a nice thought. ⁦⁦@ALDEParty⁩ pic.twitter.com/GzmSgHtuIq — Ilhan Kyuchyuk (@ilhankyuchyuk) March 19, 2022

Zaradi vojne, ki že 24. dan divja v Ukrajini, je umrlo že 112 otrok, še 140 otrok je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. V Lvivu so v včeraj pripravili tihi protest in za vsakega mrtvega otroka na osrednji trg pripeljali en otroški voziček.

ZN: V drugem valu iz Ukrajine prihajajo bolj travmatizirani ljudje

Begunci, ki zdaj bežijo pred rusko invazijo v Ukrajino, so "bolj travmatizirani", kot so bili tisti, ki so pobegnili v prvi fazi vojne, so v petek sporočili ZN. Številni begunci, ki so se za odhod odločili zgodaj, so imeli za razliko od drugega vala beguncev stike zunaj države in načrt, kje bodo lahko bivali.

Tiskovni predstavnik visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) Matthew Saltmarsh je dejal, da ljudje, ki bežijo zdaj, potrebujejo več pomoči, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To smo zagotovo opazili v zadnjih petih ali šestih dneh na Poljskem," je Saltmarsh dejal novinarjem. "Tisti begunci, ki prihajajo, so bolj travmatizirani. Mnogi so bili v šoku. Mislim, da je pošteno reči, da imajo manj sredstev kot tisti, ki so prišli v prvi fazi te krize."

Ukrajino je od 24. februarja, ko se je začela obsežna ruska invazija, zapustilo že 3,27 milijona ljudi, navaja UNHCR.