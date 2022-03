Pahor: BiH se mora čim prej pridružiti EU

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pahor je izrazil tudi upanje, da se bo EU hitro prilagodila trenutnim razmeram in ukrepala. Foto: Bojan Puhek

Predsednik republike Borut Pahor je za Dnevni avaz izrazil prepričanje, da se mora Bosna in Hercegovina čim prej pridružiti Evropski uniji, saj je ruska invazija na Ukrajino posredno povečala možnost stopnjevanja konfliktov v regiji, vendar ti niso neizogibni.

Pahor je v pogovoru za sarajevski Dnevni avaz spomnil, da je že na münchenski varnostni konferenci februarja predlagal tako imenovani hitri postopek za vključevanje BiH v EU. Ta ideja je bila potem zapisana v izjavi devetih predsednikov držav EU za Ukrajino.

"Posebej sem izpostavil, da računam na enako privrženost predsednikov, podpisnikov te pobude za Ukrajino, tudi za BiH. Seveda si želim, da bi se v celoti pospešil proces vključevanja vseh držav Zahodnega Balkana v EU, vendar zaradi posebnosti, potrebe po ohranitvi njene ozemeljske celovitosti ter večje funkcionalnosti BiH posebej omenim," je dodal.

Poudaril je, da je zelo pomembno, da se vsi regionalni politični voditelji vzdržijo izjav ali ravnanj, ki bi poglobile nezaupanje med narodi in državami Zahodnega Balkana, in dodal, da je treba okrepiti politični dialog na vseh ravneh ter medsebojno zaupanje in sodelovanje.