Toliko avtomobilov bi že do poletja lahko manjkalo v Evropi

O natančnih vplivih je še težko govoriti, zagotovo pa bo zaradi vojne v Ukrajini v Evropi še bolj primanjkovalo novih avtomobilov kot do zdaj. Že do poletja bi lahko proizvodnja v Evropi upadla za 15 odstotkov.

Za zdaj je še težko natančneje napovedati, kakšne posledice bo imela vojna v Ukrajini na avtomobilsko industrijo in dogajanje na trgu. Prodaja novih avtomobilov že tako pada. To pa ni krivda premajhnega povpraševanja, temveč težav z dobavami najrazličnejših materialov in sestavnih delov.

V Evropi bo izdelanih premalo avtomobilov

Po oceni analitikov iz SP Global Mobility bi lahko v dveh letih zaradi zdajšnje krize izdelali pet milijonov avtomobilov manj kot sicer. Prav Evropa bo pri dobavah najbolj na udaru, saj naj bi letos proizvodnja avtomobilov na stari celini upadla za 1,7 milijona vozil. Že samo v letošnjem prvem polletju bi lahko evropska proizvodnja upadla za 700 tisoč avtomobilov. To pomeni 15 odstotkov celotne proizvodnje.

Manjša proizvodnja ima neposreden vpliv na daljše čakalne dobe in višje cene na trgu, kar se je dogajalo že ob zadnji krizi s polprevodniki. Pričakovati gre nadaljnjo rast trga rabljenih avtomobilov.

Foto: Volvo

Nekatere tovarne delajo kljub vojnim razmeram

Pri Volkswagnovem koncernu so že poskusili prilagoditi dobavne poti in manjkajoče dele iz Ukrajine nadomestiti z drugimi tovarnami. Kljub vojnemu stanju pa nekatere tovarne v Ukrajini celo še izdelujejo kable in jih celo uspejo dobaviti v Nemčijo. Ukrajinci so imeli sicer 17 tovarn za izdelavo kabelskih napeljav.

"Delajo blizu zaklonišč. Zares so pogumni in ponosni ljudje," je na zadnjem medijskem dogodku dejal predsednik Audija Markus Duesmann. Medtem ko je izrazil upanje, da bi v Ukrajini kar najhitreje prenehali z vojnimi spopadi in se zatekli k diplomaciji, je izpostavil tudi pomembna vprašanja za prihodnost.

Foto: Audi

"Vprašati se bomo morali, od kje prihaja naša energija. Zaradi trenutne situacije bomo primorani, da bomo resneje razmišljali o tej temi in tudi prilagodili strategijo za prihodnje. Ohraniti moramo našo proizvodnjo in zato se bomo morali prilagoditi," je dejal Duesmann.

To je vprašanje, ki ni vezano le na delovanje avtomobilskih tovarn. Prav avtomobili namreč porabijo približno tretjino nafte, ki v Evropo pride iz Rusije. Lani so evropski avtomobili porabili za 78 milijard dolarjev nafte, od tega so jih Rusi nazaj neposredno dobili 19 milijard.

Globalno so lani proizvajalci prodali štiri milijone električnih avtomobilov, od tega skoraj četrtino (900 tisoč) ameriška Tesla. Spremembe so sicer počasne, a večja prodaja električnih vozil tudi manjša odvisnost od dobaviteljev nafte.

Razmere vplivajo tudi na začasno zaprtje tovarn

Sicer pa imajo dogodki v Ukrajini tudi že neposredne vplive na dogajanja na avtomobilskem trgu. Tako je Stellantis preselil proizvodnjo kombijev iz Rusije v zahodno Evropo, Mercedes je moral prilagoditi delovne izmene v tovarni v madžarskem Kesckemetu, Audi pa je zaustavil proizvodnjo v tovarni v Neckersulmu.

Tudi pri Volkswagnu aprila ne bodo izdelovali novih električnih avtomobilov in nekatere med njimi imajo domnevno razprodane že za celo prihodnje leto.