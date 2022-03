Top 20 najuspešnejših, vrstni red znamk se spreminja

Prodaja novih avtomobilov še naprej pada, tako slabega februarja statistika ne pomni. Spremembe so tudi v vrstnem redu proizvajalcev, kjer so v Evropi trenutno na vrhu Volkswagen, Toyota in Peugeot.

Evropsko združenje avtomobilskih proizvajalcev ACEA do zdaj še ni zabeležilo tako slabega meseca, kot je bil letošnji februar. Prejšnji mesec so avtomobilski trgovci v Evropski uniji prodali le 719 tisoč novih avtomobilov. To je bilo 6,7 odstotka manj kot februarja lani. V prvih dveh mesecih je bila prodaja v EU 6,4 odstotka slabša kot v enakem obdobju lanskega leta.

Avtomobilske proizvajalce je v zadnjih letih doletelo več zaporednih težav. Najprej epidemija covid-19, nato pomanjkanje polprevodnikov in zdaj še vojna v Ukrajini, ki je že močno otežila dobavne poti iz tamkajšnjih tovarn določenih sestavnih delov vozil.

Med premijskimi znamkami je bil letos do zdaj prodajno najuspešnejši BMW. Foto: Gašper Pirman

Med dvajsetimi najuspešnejšimi avtomobilskimi znamkami je le šestim uspelo v prvih dveh mesecih svojo prodajo izboljšati. Med vodilnimi izstopa porast prodaje znamk Hyundai, Kia in Dacia, tudi Toyota je uspela prodajo povečati za dobrih devet odstotkov in se na lestvici zavihteti na skupno drugo mesto.

Tri znamke so uspele v dveh mesecih prodati več kot sto tisoč novih avtomobilov. To je bil tudi Volkswagen, ki je v državah EU, EFTA (Islandija, Norveška, Švica) in Veliki Britaniji prodajo znižal za skoraj 12 odstotkov, a zadržal skupno prednost pred Toyoto in Peugeotom. V prvi peterici sledita najuspešnejši premijski znamki BMW in Mercedes ter Škoda.

Prvih 20 avtomobilskih znamk po prodaji v 2022:

2022 2021 razlika (%) 1 Volkswagen 164.057 185.591 -11,6 2 Toyota 116.455 106.445 +9,4 3 Peugeot 102.671 126.899 -19,1 4 BMW 92.539 101.701 -9,0 5 Mercedes 91.528 95.448 -4,1 6 Škoda 86.357 94.847 -9,0 7 Kia 86.286 65.344 +32,0 8 Audi 85.092 83.044 +2,5 9 Renault 83.994 96.792 -13,2 10 Ford 75.976 88.298 -14,0 11 Hyundai 74.661 57.955 +28,8 12 Opel/Vauxhall 65.871 69.819 -5,7 13 Dacia 63.294 54.363 +16,4 14 Fiat 58.026 72.587 -20,1 15 Citroen 57.804 70.505 -18,0 16 Seat 50.205 58.851 -14,7 17 Volvo 38.643 47.246 -18,2 18 Nissan 29.715 37.803 -21,4 19 Mini 28.951 21.270 +36,1 20 Mazda 20.230 17.155 +17,9

Evropske države z najmanjšim upadom prodaje v 2022:

prodaja 2020 razlika 2022-2021 (%) Islandija 1.700 +50,0 Romunija 17.953 +39,2 Slovaška 11.745 +32,6 Ciper 2.211 +27,4 V. Britanija 174.081 +23,0 Portugalska 21.400 +16,7 Bolgarija 3.977 +16,0 Latvija 2.292 +11,0 Nemčija 384.624 +5,6 Španija 104.480 +4,2 Švica 32.505 +4,0 Češka 30.488 +3,4 Grčija 14.072 -2,6 Danska 19.608 -2,7 Irska 37.009 -4,7 Nizozemska 53.724 -5,0 Švedska 41.029 -5,5 Luksemburg 7.009 -6,4 Avstrija 31.722 -6,7 Hrvaška 5.823 -7,8 Litva 4.153 -9,3 Poljska 62.513 -10,7 Belgija 66.148 -10,9 Madžarska 17.537 -11,3 Slovenija 8.125 -11,9 Estonija 3.133 -13,3 Francija 218.282 -15,7 Finska 14.187 -19,2 Italija 218.716 -21,1 Norveška 16.104 -23,3

vir: ACEA