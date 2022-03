Zgroženi Roger Federer pomaga ukrajinskim otrokom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zato bo Fundacija Rogerja Federerja podarila pol milijona dolarjev (452 tisoč evrov) za pomoč ukrajinskim otrokom za nadaljnje šolanje.

"Moja družina in jaz smo zgroženi, ko vidimo fotografije iz Ukrajine. Naša srca so zlomljena zaradi nedolžnih ljudi, ki so bili ob tem strašno prizadeti. Zavzemamo se za mir."

"Pomagali bomo otrokom iz Ukrajine, ki potrebujejo pomoč. Okrog šest milijonov ukrajinskih otrok trenutno ne hodi v šolo in vemo, da so zelo kritični časi za izobraževanje. Radi bi jih podprli, saj se soočajo s travmatičnimi izkušnjami."

"Preko Fundacije Roger Federer bomo z donacijo 500 tisoč dolarjev podprli 'War Child Hollan' za nadaljnje šolanje ukrajinskih otrok," je na družbenem omrežju zapisal Federer, ki je tudi oče štirih otrok.

Roger Federer je nazadnje sporočil, da bi se na turnirje lahko vrnil šele poleti. Foto: Guliverimage

Na igrišče šele poleti

Eden najboljših teniških igralcev zaradi poškodbe že nekaj časa ne igra na turnirjih. Zadnji dvoboj je igral 7. julija leta 2021. In kot je nazadnje sporočil, računa, da bi se lahko vrnil poleti.