Kaj o vrnitvi pravi Federer, ki si je danes ogledal ženski superG?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švicarski teniški zvezdnik Roger Federer še naprej okreva po zdravstvenih težavah in upa, da se bo poleti lahko vrnil na teniška igrišča. "Vidi se, da se spet lahko normalno premikam. S tekom imam sicer še nekaj težav, a upam, da bom priprave v prihodnjih mesecih lahko stopnjeval in se bom poleti vrnil," je Švicar povedal za nemško televizijo.

Zdaj že 40-letni Roger Federer bi rad nazaj na igrišča na vsak način, a dobro ve, da vrnitve ne more izsiliti, zato si kot rezervno različico želi, da bi se vrnil vsaj pred koncem sezone, če to poleti še ne bo možno.

Dolgoletni prvi igralec sveta je lani avgusta moral še tretjič na operacijo desnega kolena. Nazadnje je tenis igral lani v Wimbledonu, kjer se je prebil do četrtfinala.

"Zadnji meseci so bili zame zelo težki. Dva meseca sem bil na berglah," je še povedal igralec, ki je v karieri slavil na 20 turnirjih za grand slam, a letos ga je s prestola zrinil Španec Rafael Nadal, ki je v Melbournu dosegel 21. zmago na turnirjih velike četverice.

Federer je imel polne roke dela s poziranjem. Na fotografiji z Italijanko Francesco Marsaglia. Foto: Guliverimage

Federer je bil častni gost na današnji tekmi svetovnega pokala alpskih smučark, ki so se na superveleslalomu pomerile v Lenzerheideju. Švicarski teniški as si je vzel čas za kramljanje s tekmovalkami in fotografiranje.

Preberite še: