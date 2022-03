Francozinja do uspeha kariere, mali kristalni globus oddan

Alpske smučarke so po dveh smukih v Crans Montani pretekli teden ostale v Švici, kjer so že opravile s prvo od dveh preizkušenj tega konca tedna.

V Lenzerheideju se je na zahtevni superveleslalomski progi, ki je zahtevala kar nekaj odstopov, najbolje znašla Romane Miradoli. Francozinja, prihodnji teden bo praznovala 28. rojstni dan, si je podarila eno najlepših daril, premierno zmago svetovnega pokala, v katerem pred današnjo preizkušnjo na posamični tekmi sploh še ni stala na odru za zmagovalke. Leta 2018 je bila na mešani ekipni paralelni tekmi druga, sicer pa je bil njen najboljši dosežek peto mesto na superveleslalomu v Garmisch-Partenkirchnu leta 2019.

Miradolijeva je Franciji na progi Silvano Beltrametti prismučala prvo žensko superveleslalomsko zmago po 18 letih, ko je Carole Montillet 1. februarja 2004 zmagala v Haus im Ennstalu.

Shiffrinova ušla Vlhovi

Mikaela Shiffrin bo v boju za veliki globus nekoliko ušla Petri Vlhovi. Foto: Guliverimage Francozinja se je kot edina spustila pod mejo minute in 20 sekund ter na koncu za 38 stotink prehitela ameriško zvezdnico Mikaelo Shiffrin, ki je nastopila prvič po ponesrečenih olimpijskih igrah na Kitajskem, kjer je ostala brez odličja. Američanka je z drugim mestom ušla največji tekmici za veliki kristalni globus Petri Vlhovi.

Tekmici sta imeli pred današnjim superveleslalomom na prvem mestu enako število točk, zdaj Slovakinja zaostaja 67 točk.

Na tretje mesto se je zavihtela domačinka Lara Gut-Behrami, ki je za zmagovalko zaostala 88 stotink sekunde.

Številni odstopi, Brignonejevi mali globus

Prve štiri nastopajoče od petih so odstopile. Ko je s številko pet brez uvrstitve ostala Italijanka Elena Curtoni, je bilo še pred nastopom njene rojakinje Federice Brignone jasno, da bo slednja osvojila mali kristalni globus.

Do konca sezone bo le še ena superveleslalomska tekma v Meribelu, na kateri je ne more prehiteti nobena tekmovalka več. Brignonejeva ima 506 točk, druga in tretja sta prav tako Italijanki Curtonijeva (374) in Sofia Goggia (332), ki je zaradi priprav na finale sezone današnjo tekmo izpustila. Federica Brignone je postala lastnica malega kristalnega globusa. Foto: Guliverimage

31-letna Brignonejeva bo po dveh zaporednih drugih mestih v tej disciplini letos sezono končala kot najboljša superveleslalomistka. To je njen prvi mali superveleslalomski globus, ima pa že veleslalomskega (2020) in kombinacijska (2020, 2019), v sezoni 2019/20 je osvojila tudi veliki kristalni globus.

Ferk Saioni prepočasna za točke, v nedeljo veleslalom

Slovenske barve je branila le Maruša Ferk Saioni, ki je bila z več kot petimi sekundami zaostanka (+5,17) prepočasna za točke. Končala je na 31. mestu, do cilja je prišlo 33 od 47 tekmovalk.

V nedeljo bo v Lenzerheideju še veleslalom. Od Slovenk bodo nastopile Meta Hrovat, Andreja Slokar, Ana Bucik, Tina Robnik in Neja Dvornik.

Izidi, superveleslalom, ženske: 1. Romane Miradoli (Fra) 1:19,87

2. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:20,25 +0,38

3. Lara Gut-Behrami (Švi) 1:20,75 +0,88

4. Marta Bassino (Ita) 1:20,77 +0,90

5. Ragnhild Mowinckel (Nor) 1:20,81 +0,94

6. Tessa Worley (Fra) 1:21,24 +1,37

7. Kira Weidle (Nem) 1:21,89 +2,02

8. Michelle Gisin (Švi) 1:21,91 +2,04

9. Federica Brignone (Ita) 1:22,07 +2,20

Laura Gauche (Fra) 1:22,07 +2,20

...

31. Maruša Ferk Saioni (Fra) 1:25,04 +5,17 Skupno, ženske (30/37): 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1106 točk

2. Petra Vlhova (Slk) 1039

3. Sofia Goggia (Ita) 851

. Federica Brignone (Ita) 851

5. Sara Hector (Šve) 682

6. Corinne Suter (Švi) 657

7. Ragnhild Mowinckel (Nor) 635

8. Lara Gut-Behrami (Švi) 590

. Michelle Gisin (Švi) 590

10. Ramona Siebenhofer (Avt) 584

...

26. Ana Bucik (Slo) 279

32. Andreja Slokar (Slo) 237

49. Meta Hrovat (Slo) 131

50. Ilka Štuhec (Slo) 120

64. Tina Robnik (Slo) 79

77. Neja Dvornik (Slo 46

97. Maruša Ferk Saioni (Slo) 24

... Superveleslalom, ženske (8/9): 1. Federica Brignone (Ita) * 506

2. Elena Curtoni (Ita) 374

3. Sofia Goggia (Ita) 332

4. Mikaela Shiffrin (ZDA) 300

5. Lara Gut-Behrami (Švi) 286

6. Tamara Tippler (Avt) 259

7. Ragnhild Mowinckel (Nor) 253

8. Corinne Suter (Švi) 237

9. Romane Miradoli (Fra) 230

10. Marta Bassino (Ita) 204

...

45. Maruša Ferk Saioni (Slo) 16 (*) Opomba: tekmovalka je osvojila mali kristalni globus Vir: STA

Preberite še: