Švicarka do premierne zmage, Ilka Štuhec do točk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švicarsko prizorišče Crans Montana pravkar je danes gostilo še drugi smuk ta konec tedna. Na predzadnjem smuku sezone se je prve zmage v svetovnem pokalu razveselila Švicarka Priska Nufer, pred Čehinjo Ester Ledecko (+0,11) in Italijanko Sofio Goggio (+0,23). Ilka Štuhec je osvojila 26. mesto (+1,82), Maruša Ferk Saioni pa je ostala brez točk na 35. mestu (+2,20).

Na predzadnjem smuku sezone so se alpske smučarke v Crans Montani pomerile v precej drugačnih razmerah kot v soboto, ko se je le najboljših pet smučark zvrstilo znotraj sekunde. Tokrat so bili zaostanki zelo majhni, prvo in 16. smučarko je na koncu ločila manj sekunda razlike.

Po drami stotink je bila tako danes najbolj prešerno razpoložena Švicarka Priska Nufer, ki je bila v soboto četrta. 30-letna Švicarka je tako prišla do prvih stopničk in hkrati tudi prve zmage v svetovnem pokalu v karieri. Le enajst stotink je za njo zaostala včerajšnja zmagovalka, Čehinja Ester Ledecka, tretje mesto pa je osvojila Italijanka in vodilna v seštevku smuka Italijanka Sofia Goggia (+0,23).

Dobro je bila na poti tudi Avstrijka Cornelia Hütter, ki je bila v boju za sam vrh, a je na zadnjem skoku pred ciljem grdo padla in z okrvavljenim obrazom, a po nekaj trenutkih z nasmehom in na nogah zapustila ciljni iztek.

Cornelia Hütter je tik pred ciljem grdo padla. Foto: Guliverimage

Ilka Štuhec je danes prvič po decembru 2016 prvič nastopila s štartno številko izven najboljše dvajseterice. V soboto je ostala brez točk, danes jih je s 26. mestom (+1,82) osvojila peščico. Brez točk pa je še drugi dan zapored ostala Maruša Ferk Saioni (+2,20), ki je osvojila 35. mesto med 48 uvrščenimi smučarkami.

Končni vrstni red:

1. Priska Nufer (Švi) 1:29.93

2. Ester Ledecka (Češ) +0,11

3. Sofia Goggia (Ita) +0,23

4. Corinne Suter (Švi) +0,27

5. Stephanie Venier (Avt) +0,31

6. Ragnhild Mowinckel (Nor) +0,31

7. Federica Brignone (Ita) +0,33

8. Michelle Gisin (Švi) +0,43

9. Joana Hählen (Švi) +0,46

10. Isabella Wright (ZDA) +0,55

...

26. Ilka Štuhec (Slo) +1,82

35. Maruša Ferk Saioni (Slo) +2,20

...

Preberite še: