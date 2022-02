Dišalo po švicarski senzaciji, na koncu se je smejalo Norvežanu

Finale, slalom (Garmisch-Partenkirchen), rezultati:

1. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:46.14

2. Loic Meillard (Švi) +0.14

3. Manuel Feller (Avt) +0.51

4. Johannes Strolz (Avt) +0.76

5. Daniel Yule (Švi) +0.92

6. Linus Strasser (Nem) +1.01

7. Alex Vinatzer (Ita) +1.04

8. Joaquim Salarich (Špa) +1.11

9. Michael Matt (Avt) +1.12

10. Atle Lie McGrath (Nor) +1.14

11. Stefano Gross (Ita) +1.29

12. Istok Rodeš (Hrv) +1.39

13. Filip Zubčić (Hrv) +1.40

14. Tommaso Sala (Ita) +1.56

15. Alexis Pinturault (Fra) +1.61

16. Marco Schwarz (Avt) +1.72

17. Steven Amiez (Fra) +1.81

18. Erik Read (Kan) +1.87

19. Albert Popov (Bol) +1.88

20. Dave Ryding (VBr) +2.09

21. Giuliani Razzoli (Ita) +2.14

22. Timon Haugan (Nor) +2.28

23. Marc Digruber (Avt) +2.45

24. Ramon Zenhaeusern (Švi) +3.04

25. Juan Del Campo (Špa) +4.51

Odstopi: Tanguy Nef (Švi), Sandro Simonet (Švi), Clement Noel (Fra), Aleksander Korošilov (Rus), Luca Aerni (Švi), Kristoffer Jakobsen (Šve)