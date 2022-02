Trinajsti februar 2022 bo dan, ki si ga bo Žan Kranjec zapomnil za vedno. Z izjemno finalno veleslalomsko vožnjo je z osmega napredoval na drugo mesto in zaostal le za olimpijskim prvakom Marcom Odermattom. 29-letnik je s sanjsko predstavo ponovil uspeh Jureta Franka, ki je srebrno olimpijsko odličje v veleslalomu osvojil leta 1984 v Sarajevu.

"Zelo sem vam hvaležen, da ste me prišli v takem številu. Hvala vam." Foto: Grega Valančič/Sportida

Danes je srebrni junak iz Pekinga ali natančneje Jančinga prigarano nagrado pokazal v Vodicah pri Ljubljani, kjer se je kljub dežju zbrala množica njegovih prijateljev, znancev in ljubiteljev alpskega smučanja, ki so se mu poklonili za velik uspeh. On pa njim, da so se zbrali v lepem številu.

"Zelo sem vam hvaležen, da ste prišli v takem številu. Hvala vam. Zavedam se, da mi bo do neke mere srebrna kolajna spremenila življenje, zagotovo bo vedno z mano, vedno v mojem srcu, zelo sem ponosen nanjo," je bil vesel Kranjec, ki verjame, da je ponosen tudi njegov pokojni oče, ki je pred dobrim letom umrl v delovni nesreči.

"Prepričan sem, da je tudi oče ponosen na moje olimpijske igre, mojo kolajno." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Prepričan sem, da je tudi oče ponosen na moje olimpijske igre, mojo kolajno. Tudi on bi bil danes vesel, da je danes tukaj neke vrste 'žurka'. Ob tem uspehu sem seveda pomislil nanj, vem, da bi bil zelo vesel. To je tudi zanj."

Fotogalerija sprejema (foto: Grega Valančič/Sportida):

"Takoj sem rekla, da se je zgodil čudež, saj po polovici ni kazalo najbolje. Preveseli smo bili, ker se res tako trudi," je povedala ena od udeleženk prisrčnega sprejema, na katerem je zaigral tudi Ansambel Saše Avsenika.

