Nov slovenski dan v Pekingu, največ oči uperjenih v Žana Kranjca

Deveti tekmovalni dan zimskih olimpijskih iger v Pekingu bo od slovenskih olimpijcev v ospredju alpski smučar Žan Kranjec, ki bo nastopil v svoji paradni disciplini veleslalomu. Biatlonci se bodo pomerili v zasledovalnih preizkušnjah. Na ženski tekmi, ki se bo začela ob 10. uri, bo nastopila le Polona Klemenčič, na moški tekmi, ki se bo začela ob 11.45, pa bosta tekla Jakov Fak in Lovro Planko. Nastopili bodo tudi smučarski tekači Vili Črv, Miha Šimenc, Miha Ličef in Janez Lampič, ki se bodo pomerili v štafeti.

Največ slovenskih upov bo v današnjem sporedu položeno na alpskega smučarja Žana Kranjca. Ta bo nastopil v svoji paradni disciplini veleslalomu. Prva vožnja se bo začela ob 3.15, druga pa ob 6.45. Kranjec, ki ima v letošnji sezoni eno uvrstitev na stopničke, je bil pred štirimi leti v Pjongčangu četrti.

Na delu bodo tudi biatlonci, ki se bodo pomerili v zasledovalnih preizkušnjah. Na ženski tekmi, ki se bo začela ob 10. uri, bo nastopila le Polona Klemenčič, ki je bila v sprintu 59., na moški tekmi, ki se bo začela ob 11.45, pa bosta tekla Jakov Fak in Lovro Planko. Prvi je bil v sprintu 26., drugi pa je končal na 42. mestu.

Jakov Fak bo napadel s 26. mesta. Foto: Guliverimage

Izmed slovenskih športnikov bodo nastopili tudi smučarski tekači Vili Črv, Miha Šimenc, Miha Ličef in Janez Lampič, ki se bodo pomerili v štafeti. Začela se bo ob 8. uri.

Podeljenih bo še nekaj odličij

Znani bodo dobitniki medalj v sedmih disciplinah. Poleg veleslaloma, biatlonskih preizkušenj in tekaške štafete bodo tekmovali še v hitrostnem drsanju, kjer se bodo ženske pomerile na 500-metrski razdalji. V hitrostnem drsanju na kratke proge bosta potekali ženska štafeta in moška tekma na 500 metrov.

Nadaljeval se bo moški hokejski turnir. V skupini A se bodo Američani pomerili z branilci srebra izpred štirih let Nemci, na drugi tekmi pa bronaste iz Južne Koreje Kanadčane čakajo gostitelji Kitajci. V skupini C bo na sporedu obračun med Slovaško in Latvijo ter skandinavski derbi med Finsko in Švedsko.

Skupinski del se bo nadaljeval tudi v moški in ženski konkurenci curlinga. Hitrostne drsalce čaka četrtfinale ekipnega zasledovanja. Ženske v bobu enosedu se bodo pomerile v prvih dveh vožnjah. Potekale bodo tudi kvalifikacije smučark prostega sloga v disciplinah slopestyle in akrobatski skoki.