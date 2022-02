Slovenske olimpijske junake pozdravili še v "prazni" Kranjski Gori

Olimpijski komite Slovenije (OKS) je danes pripravil virtualni sprejem za slovenske olimpijce, ki so se iz Pekinga že vrnili v domovino. Med njimi so bili tudi prejemniki olimpijskih medalj, skakalki Urša Bogataj in Nika Križnar ter deskarja Gloria Kotnik in Tim Mastnak.

V četrtek so v Polhovem Gradcu pripravili sprejem za slovenske smučarske skakalke, danes pa so za njih sprejem pripravili še v Kranjski Gori, kjer sta bila poleg skakalne ženske ekipe tudi bronasta deskarka Gloria Kotnik in srebrni Tim Mastnak. Sprejem je sicer potekal v olimpijski vasici v Kranjski Gori, a je OKS ljudi povabil, naj ga zaradi trenutnih epidemioloških razmer spremljajo prek spleta. Kljub temu se jih je nekaj deset zbralo tudi v središču Kranjske Gore.

Za 26-letno smučarsko skakalko Uršo Bogataj so sanjske olimpijske igre. Osvojila je vse, kar se je osvojiti dalo. Na obeh preizkušnjah, na katerih so sodelovale skakalke, je osvojila zlato olimpijsko odličje. "Lepo je biti olimpijska prvakinja. Do zdaj še nisem imela veliko prostega časa, a ga tudi ne bo, ker nas zdaj že čakajo tekme. Verjetno se bom zavedala šele kasneje, kaj mi je uspelo," je na sprejemu povedala olimpijska prvakinja.

"Eden najlepših trenutkov na olimpijskih igrah je bil, ko mi je čestital Simon Amman, saj je eden od mojih vzornikov," je dejala Bogatajeva, ob tem pa se je dotaknila tudi svojega komentarja, da bo kariero končala še pred naslednjimi olimpijskimi igrami. "Obdobje štirih letov je kar dolgo, a nič ni še sigurno, odločala se bom sproti, kako naprej z mojo kariero, nikoli ne reci nikoli," je o tem povedala slovenska šampionka.

Sprejem v Kranjski Gori. Foto: Peter Podobnik

Bogatajeva je prvo zlato odličje osvojila na srednji napravi, ko sta ji družbo na zmagovalnem odru delali Nemka Katharina Althaus in rojakinja Nika Križnar. Drugega pa je osvojila na premierni tekmi mešanih ekip, ko so z Niko Križnar, Petrom Prevcem in Timijem Zajcem zanesljivo opravili s tekmeci. Srebro so osvojili Rusi, bron pa Kanadčani.

"Čustva so vedno prisotna. Vesela sem za to medaljo, za bron še veliko bolj kot za zlato na ekipni tekmi, ker se je tam to od nas pričakovalo. Verjela sem v te stopničke, tudi na zadnjih dveh tekmah pred olimpijskimi igrami sem dokazala, da zmorem in bila sem res motivirana. Z Uršo sva bili tudi cimri. Nervoze pred tekmo je bilo ogromno, meni so se kar tresle roke, potem sva se sprostili s pomočjo glasbe," je o pripravah na tekmo dejala Križnarjeva in za konec skakalnim kolegom v moški reprezentanci sporočila, da naj v ponedeljek "poberejo" eno od medalj na ekipni tekmi.

Nosilci odličij so prejeli tudi denarno nagrado. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Odlično sta na olimpijskih igrah skakali tudi Ema Klinec in Špela Rogelj, ki sta za las zaostali za stopničkami. "Olimpijske igre so bili končni cilj štirih let in trdega dela. Januarja nas je bilo strah situacije s koronavirusom, tudi tam nas je bilo strah, hrana je bila slaba, a domov smo prišli veliko težji," je v smehu dejal glavni trener skakalk Zoran Zupančič.

Gloria Kotnik: Na tej tekmi sem res uživala

Izkušena tekmovalka v deskanju, Gloria Kotnik, pa je v Pekingu s senzacionalno predstavo precej nepričakovano osvojila bronasto olimpijsko medaljo. "Ta medalja bo doma zagotovo našla posebno mesto. To je bila tekma mojega življenja. Dejansko sem na vseh prejšnjih tekmah občutila tesnobo, strah, v Pekingu pa sem res uživala, kar se je videlo v vsaki vožnji. Želela sem dati vse od sebe, o kolajni nisem razmišljala. V vožnji za tretje mesto pa sem si na štartu rekla, da ne bom še enkrat četrta," je sanjski dan v Pekingu opisala Kotnikova, ki se je ob tem še enkrat več zahvalila svoji celotni ekipi in najbližjim.

Intervju z Glorio Kotnik:

Še stopničko višje je isti dan kot Kotnikova stopil Tim Mastnak. "Nisem še dojel, kaj mi je uspelo, ni še bilo časa. V petek sem imel sprejem v domači vasi in še vedno sem pod vtisi tega. Zavedal sem se tega, da sem sposoben osvojiti medaljo. Čutil sem nekaj pritiska, a sem se s tem dobro spopadel. Bil sem osredotočen. Moja kariera gre kar lepo po korakih. Začel sem z naslovom mladinskega svetovnega prvaka, potem je bilo nekaj težjih sezoni, pa mali kristalni globus, medalja na svetovnem prvenstvu in zdaj na olimpijskih igrah. Imam še nekaj ciljev, v mislih je tudi veliki kristalni globus pa tudi olimpijsko odličje drugačnega leska," je na sprejemu povedal srebrni Mastnak.

Preberite še: