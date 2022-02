"Kot da nas je Slovencev 20 milijonov, ne pa desetkrat manj"

Skakalke Ema Klinec, Nika Križnar, Špela Rogelj in Urša Bogataj, slovenska moška košarkarska reprezentanca, tekačica Anamarija Lampič in Peter Ozmec za življenjsko delo so prejemniki Bloudkovih nagrad za leto 2021, najvišjih državnih priznanj na področju športa. Bloudkove nagrade in priznanja so se delila že 57.

Na prireditvi na Brdu pri Kranju, ki sta ji prisostvovala tudi predsednik republike Borut Pahor ter ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, so bile podeljene tudi plakete za leto 2021. Prejeli so jih tekačica na smučeh Eva Urevc, skakalec Anže Lanišek, judoistka Andreja Leški, športni plezalec Luka Potočar, nogometni funkcionar Franc Kopatin, doktor kinezioloških znanosti Blaž Lešnik, legenda lokostrelskega športa Marjan Podržaj, dolgoletni športni delavec iz Murske Sobote Zoran Kos, športni delavec iz Ljutomera Branko Žnidarič in lovec na svetovne rekorde v jadralnem padalstvu Primož Suša.

Slovenski športniki navduševali od januarja do decembra

Legendarni alpinist Viki Grošelj je predsednik odbora za podelitev Bloudkovih priznanj. "V težkih časih so dobri zgledi in navdušujoča dejanja še veliko bolj pomembni kot običajno. Kažejo nam, da je kljub zaostrenim razmeram mogoče spoznavati globlje, videti dlje in poseči više. S ponosom lahko zatrdim, da je slovenski šport to pomembno motivacijsko nalogo opravil z odliko. Slovenski športniki so nas navduševali od januarja do decembra s tako vrhunskimi rezultati in v tako širokem naboru športov, kot da nas je Slovencev 20 milijonov in ne desetkrat manj," je na podelitvi povedal predsednik odbora za podelitev Bloudkovih priznanj Viktor Grošelj.

Letos je odbor prejel 75 predlogov in obravnaval 60 nominirancev, sicer pa je bilo od leta 1965 podeljenih že 1.308 priznanj, od tega 302 nagradi in 1.010 plaket. Za nagrade je bilo podanih 34 predlogov, za plakete pa 29.

Višina Bloudkove nagrade znaša 9.000 evrov, višina Bloudkove plakete pa 3.000 evrov. Letošnja podelitev je bila že 57. po vrsti; nagrade se podeljujejo od leta 1965.

Vrhunski skoki in odličen ekipni duh

Slovenska ženska ekipa v smučarskih skokih v postavi Nika Križnar, Špela Rogelj, Urša Bogataj in Ema Klinec je lani na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu v Nemčiji Sloveniji prinesla srebrno kolajno.

Slovenske smučarske skakalke so na SP 2021 osvojile srebrno medaljo. Foto: Sportida

Na prvenstvu, na katerem so sodelovali najboljši športnice in športniki iz nordijskih športov iz več kot 20 držav, so Avstrijke naša dekleta ugnale za las, saj so bila za vsega 1,4 točke oddaljena od velike zmage. "Drugo mesto je izvrsten uspeh, predvsem pa so dekleta pokazala vrhunske skoke in odličen ekipni duh," je zapisal odbor za podelitev Bloudkovih nagrad v obrazložitvi.

Reprezentanca, ki je v Tokiu postala pravi hit

Moško člansko košarkarsko reprezentanco 2021 so sestavljali igralci Luka Dončić, Jaka Blažič, Vlatko Čančar, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Luka Rupnik in Mike Tobey ter strokovni štab v sestavi Aleksander Sekulić, Jernej Valentinčič, Dragiša Drobnjak in Dalibor Damjanović.

Slovenski košarkarji so lani prvič nastopili na olimpijskem turnirju in za las ostali brez odličja. Foto: Reuters

"Slovenska moška košarkarska reprezentanca je vse od svoje ustanovitve leta 1992 redna udeleženka evropskih prvenstev, trikrat je zaigrala na svetovnem prvenstvu, leta 2021 pa se je prvič predstavila tudi na olimpijskih igrah. V Tokiu je hitro postala pravi hit ter med najbolj priljubljenimi in prepoznavnimi udeleženci olimpijskih iger. Fantje so na olimpijskih igrah dosegli izjemen rezultat in Slovenijo pripeljali med štiri najboljše države v košarki na svetu," je med drugim zapisano v obrazložitvi.

Med šprintersko elito v svetovnem merilu

Anamarija Lampič je že velikokrat dokazala, da spada med najboljše šprinterke v svetovnem merilu.

Anamarija Lampič je lani na svetovnem prvenstvu osvojila dve medalji. Foto: Guliverimage

Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Oberstdorfu je februarja 2021 osvojila bronasto medaljo v šprintu tekačic v klasični tehniki in s tem tretjo slovensko medaljo v šprintu po dveh Petre Majdič - v Saporu 2007 (srebro) in Oslu 2011 (bron). Lampičeva je na tem prvenstvu skupaj z Evo Urevc zasedla še tretje mesto v ekipnem šprintu.

Pomembno prispeval k razvoju in uspehu športa invalidov

Peter Ozmec je športu aktivno zapisan že več kot 60 let. Foto: Vid Ponikvar Medtem ko so prve tri nagrade namenjene vrhunskim športnim dosežkom na mednarodni ravni, je Peter Ozmec nagrado prejel za življenjsko delo v športu.

"Peter Ozmec je športu aktivno zapisan že več kot 60 let. Začel je kot član Atletskega kluba Branik, kjer je treniral tek na srednje proge. V šport invalidov se je vključil šele leta 1963, ko je tekmoval v streljanju in smučanju ter drugih športih med invalidi, prvo funkcijo pri invalidih pa je prevzel prav tako leta 1963 v medobčinskem društvu telesnih invalidov Ravne na Koroškem. In prav v koroški regiji je pomembno prispeval k razvoju in uspehu športa invalidov, saj so se številni invalidi po njegovi zaslugi vključevali v različne športne vsebine in kasneje postali tudi zelo uspešni člani državnih reprezentanc," je zapisal odbor za Bloudkove nagrade.