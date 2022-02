Slovenske junakinje iger v Pekingu so že doma

V sredo zvečer so se v Slovenijo vrnili prvi slovenski olimpijci, tudi smučarske skakalke in deskarka Gloria Kotnik. Po domačih krajih jim že pripravljajo sprejeme. V sredo so ga v Velenju pripravili bronasti Kotnikovi, danes pa bo v Polhovem Gradcu potekal še sprejem za dvakratno olimpijsko prvakinjo Uršo Bogataj.

Sredin večer v Velenju je bil zelo vesel, pa tudi zelo čustven, saj se je domov vrnila deskarka Gloria Kotnik, ki je v Pekingu na paralelnem veleslalomu osvojila bronasto olimpijsko medaljo.

"Res sem srečna, da sem doma. Presenetili so me, vsi so tukaj. Ta dva dneva sta zelo nabita s čustvi, komaj se zadržujem," je bila Kotnikova po poročanju TV Slovenija ganjena ob vrnitvi. Medalja je po njenih besedah nagrada, poplačilo za vse, kar je vložila v ta šport, pa tudi za vse bližnje, ki so jo podpirali.

Bronasta olimpijka Gloria Kotnik je presrečna, da je spet doma. Foto: Anže Malovrh/STA

Skupaj z njo se je v domovino vrnil tudi njen oče Peter Kotnik, sicer trener kitajskih deskarjev na snegu. V Športni zvezi Velenje v prihodnjih dneh pripravljajo še večji sprejem za Kotnikovo.

Danes popoldne bodo sprejem pripravili tudi v Polhovem Gradcu, od koder prihaja dobitnica zlatih medalj na posamični tekmi smučarskih skakalk in mešani ekipni tekmi Urša Bogataj. Sprejem v organizaciji Občine Dobrova - Polhov Gradec se bo začel ob 17. uri na igrišču pri Osnovni šoli Polhov Gradec.

V domovino so se vrnile tudi preostale smučarske skakalke: Nika Križnar, ki je na posamični tekmi osvojila bron, na tekmi mešanih ekip pa zlato, Ema Klinec in Špela Rogelj.

