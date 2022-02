Senzacijo in čustven izbruh Glorie Kotnik izbrali za najboljši trenutek dneva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na uradni olimpijski strani so za najboljši olimpijski trenutek 4. tekmovalnega dne izbrali slovensko deskarko Glorio Kotnik in njeno senzacionalno osvojitev bronaste medalje. Ime Velenjčanke je bilo včeraj verjetno eno bolj iskanih v spletnih iskalnikih, njen uspeh pa je skoraj zasenčil olimpijske uspehe drugih.

Kot smo že poročali, je bilo 3. mesto Glorie Kotnik v paralelnem veleslalomu senzacija, ki je ne bomo tako kmalu pozabili.

32-letna Velenjčanka namreč še nikoli ni bila uvrščena višje od 4. mesta (ne v svetovnem pokalu ne na svetovnem prvenstvu, kaj šele na olimpijskih igrah), poleg tega se je na olimpijske igre, svoje četrte, uvrstila samo zato, ker ena od necepljenih tekmovalk ni hotela na igre in je Slovenija dobila dodatno kvoto.

Senzacijo Glorie Kotnik so na uradni spletni strani olimpijskih iger izbrali za najboljši trenutek 4. tekmovalnega dne. Foto: zajem zaslona

Kotnikova je bila v kvalifikacijah 14., nato pa je kot za šalo premagovala tekmice v izločilnih bojih. Ustavila se je šele v polfinalu, v katerem je izgubila obračun s poznejšo olimpijsko podprvakinjo, Avstrijko Danielo Ubling, nato pa suvereno zmagala v boju za 3. mesto.

Koliko ji to pomeni, je jasno pokazala z glasnim vzklikom in čustvenim izlivom, ki kar ni pojenjal.

V prvi izjavi za nacionalno televizijo je povedala, da jo kljub olimpijski medalji njen največji dosežek čaka doma (v mislih je imela enoletnega sina Maja), medaljo pa je posvetila najbližjim, ki so ji ves čas stali ob strani.

Foto: Guliverimage

Njena zgodba je še toliko bolj izjemna zaradi vsega, kar se je deskarki dogajalo v preteklosti. Kar dvakrat je povsem izgorela (o tem je spregovorila tudi v intervjuju za naš medij), večkrat opozarjala na slabo finančno podporo in se spopadala s poškodbami.

Včeraj je bil dan, ko so se zanjo preprosto poravnale vse zvezde, ko je bila dnevna forma na vrhuncu in glava na štartu povsem hladna. Po 137 nastopih v svetovnem pokalu, 14 svetovnih prvenstvih in treh olimpijskih igrah. Zdaj je prva slovenska deskarka z olimpijsko medaljo.

Gloria Kotnik z bronom in ... Foto: Anže Malovrh/STA ... Tim Mastnak s srebrno olimpijsko medaljo Foto: Anže Malovrh/STA

Za to, da je bil slovenski kulturni praznik še bolj popoln, je poskrbel deskar Tim Mastnak, ki je osvojil naslov olimpijskega podprvaka.